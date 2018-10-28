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Грузинский боксер расстроился из-за проигрыша и избил своего тренера
Выступавший в полутяжелом весе грузинский боксер Леван Шония после поражения от болгарского спортсмена Спаса Генов набросился на своего тренера. Видео опубликовано в YouTube.
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Выступавший в полутяжелом весе грузинский боксер Леван Шония после поражения от болгарского спортсмена Спаса Генов набросился на своего тренера. Видео...
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