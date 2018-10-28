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Грузинский боксер расстроился из-за проигрыша и избил своего тренера

29.10.2018 09:22 — Разное | UDF  
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Выступавший в полутяжелом весе грузинский боксер Леван Шония после поражения от болгарского спортсмена Спаса Генов набросился на своего тренера. Видео опубликовано в YouTube.

8-раундовый поединок проходил в андеркарте боя между супертяжеловесами Кубратом Пулевым и Хьюи Фьюри. Это 12-е поражение в карьере грузинского спортсмена. Сначала Шония попытался наброситься на своего соперника, а позже избил тренера. В инцидент вмешался рефери.

 
 
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Выступавший в полутяжелом весе грузинский боксер Леван Шония после поражения от болгарского спортсмена Спаса Генов набросился на своего тренера. Видео...
 
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