Грузинский боксер расстроился из-за проигрыша и избил своего тренера

Выступавший в полутяжелом весе грузинский боксер Леван Шония после поражения от болгарского спортсмена Спаса Генов набросился на своего тренера. Видео опубликовано в YouTube.



8-раундовый поединок проходил в андеркарте боя между супертяжеловесами Кубратом Пулевым и Хьюи Фьюри. Это 12-е поражение в карьере грузинского спортсмена. Сначала Шония попытался наброситься на своего соперника, а позже избил тренера. В инцидент вмешался рефери.



