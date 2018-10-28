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Пассажирский "Боинг" упал в море после вылета из аэропорта Джакарты
Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, ее флот состоит в основном из самолетов Boeing 737 различных модификаций. Фото: AFP
Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 10 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию.
По данным индонезийских СМИ, на борту находились 188 пассажиров и членов экипажа, в том числе 178 взрослых, три ребенка, два пилота и пять бортпроводников.
Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии опубликовал в "Твиттере" снимки обломков самолета и вещей пассажиров, найденных в море.
Как сообщается, первое сообщение о том, что в море найдены крупные обломки самолета, поступило от экипажей гражданских судов, находящихся возле места катастрофы.
Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером PK-LQP, который выполнял этот рейс, был произведен в 2016 году. По данным ресурса Flightradar24, Lion Air начала использовать лайнер в августе этого года.
Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.
AFP
Последняя по времени катастрофа самолета Lion Air произошла 13 апреля 2013 года. Тогда Boeing 737 не долетел до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар на острове Бали, приземлился на мелководье и разломился на две части. Выжили все 108 находившихся на борту.
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Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.
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