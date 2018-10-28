

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, ее флот состоит в основном из самолетов Boeing 737 различных модификаций. Фото: AFP

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) October 29, 2018





AFP

Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 10 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию.По данным индонезийских СМИ, на борту находились 188 пассажиров и членов экипажа, в том числе 178 взрослых, три ребенка, два пилота и пять бортпроводников.Представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии опубликовал в "Твиттере" снимки обломков самолета и вещей пассажиров, найденных в море.Как сообщается, первое сообщение о том, что в море найдены крупные обломки самолета, поступило от экипажей гражданских судов, находящихся возле места катастрофы.Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером PK-LQP, который выполнял этот рейс, был произведен в 2016 году. По данным ресурса Flightradar24, Lion Air начала использовать лайнер в августе этого года.Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.Последняя по времени катастрофа самолета Lion Air произошла 13 апреля 2013 года. Тогда Boeing 737 не долетел до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар на острове Бали, приземлился на мелководье и разломился на две части. Выжили все 108 находившихся на борту.