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В Грузии пройдет второй тур президентских выборов

29.10.2018 09:08 — Разное | UDF  
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GETTY IMAGES
По итогам обработки почти 100% бюллетеней на президентских выборах в Грузии никто из кандидатов не набирает необходимого числа голосов для победы в первом туре.

По результатам обработки 98,25% данных с участков кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов, то есть меньше 50%, необходимых для победы в первом туре. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набирает 37,75%.

Оба выходят во второй тур.

В общей сложности за пост президента боролись 25 кандидатов.


Ликование раньше времени

Ранее были обнодованы данные экзит-полов, проведенных консультационным центром "Психопроект" по заказу "Грузинской мечты". Опрос отдавал победу кандидату Зурабишвили в первом туре с 52%, хотя экзит-полы по заказу других кандидатов указывали на то, что будет второй тур.

Собравшиеся в избирательном штабе сторонники политика ликовали после объявления этих результатов, но сама Зурабишвили было более сдержанной.

"Я люблю осторожность. Я очень счастлива, но осторожно счастлива", - заявила Зурабишвили, отметив, что надо еще дождаться официальных результатов.

В Грузии пройдет второй тур президентских выборов

Сторонники Саломе Зурабишвили (справа) начали праздновать победу раньше времени. Фото: GETTY IMAGES

Давиду Бакрадзе признал свое поражение вскоре после закрытия участков.

Как ожидается, итоги выборов будут объявлены в ночь на 29 октября.

Всего, по данным центральной избирательной комиссии, в последних прямых выборах главы государства приняли участие 46.74% избирателей. Примерно такая же явка была на предыдущих выборах.

Новый президент будет избран на шестилетний срок и сменит Георгия Маргвелашвили, который занимает этот пост с 2013 года.

Согласно новой конституции, которая начнет действовать после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены.
Твит по теме
VASILY MAXIMOV @vasilymaximov
В Грузии, похоже, будет второй тур. Офигенная все-таки штука - выборы, результат которых неизвестен.
(Привет РФ и Беларуси).

 
 
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По итогам обработки почти 100% бюллетеней на президентских выборах в Грузии никто из кандидатов не набирает необходимого числа голосов для победы в первом туре.
 
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