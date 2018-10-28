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Сильные дожди, ветер и мокрый снег в Беларуси 29 октября

29.10.2018 10:39 — Разное | БДГ  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильных дождей, ветра и мокрого снега.

Синоптики объявили штормовое предупреждение, в стране ожидаются сильные дожди, а на севере – мокрый снег и порывистый ветер.

По прогнозам, скорость ветра может достигать 20-ти метров в секунду.

Температура воздуха по республике – плюс 7-15 градусов.

Напомним, с 1 декабря владельцы автомобилей обязаны поменять летние шины на зимние. Нарушителей ждут штрафы.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильных дождей, ветра и мокрого снега. Синоптики объявили штормовое предупреждение, в стране ожидаются...
 
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