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В Беларуси изменят механизм взимания дорожного сбора

29.10.2018 10:29 — Разное | Myfin  
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В Беларуси изменят механизм взимания дорожного сбора
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как отметил в передаче «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заместитель премьер-министра Александр Турчин, водители смогут выбирать, за какой срок им платить пошлину.

Выехал на машине – у тебя должна быть оплата этой государственной пошлины, пожалуйста, на месяц, – заявил Александр Турчин. – Минимальный период – месяц. То есть ездишь месяц – пожалуйста, заплати за месяц. Это такие базовые принципы, которые мы думаем реализовать.

Если ты платишь сразу за год, будет понижающий коэффициент – порядка 80% от этой суммы. Мы отвязываем ее от уплаты техосмотра.

О том, что в Беларуси в 2019 году так называемый транспортный налог планируют отвязать от процедуры прохождения техосмотра, в начале октября заявил премьер-министр Сергей Румас. Была создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установления контроля за ее уплатой. Александр Турчин руководит работой этой группы.

 
 
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Сумма транспортного налога останется прежней, но механизм его взимания изменится.
 
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