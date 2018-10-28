ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Проявляйте во всем настойчивость и усердие, не забывая о смекалке. Только тогда у вас появится немало шансов добиться успеха. Вы будете достаточно требовательны как к себе, так и к окружающим. Однако желательно проявлять дружелюбие, избегая конфликтных ситуаций.

Любовь. Не допускайте вмешательства чужих людей в личные отношения.

Здоровье. Вас ждет прилив энергии и отличное настроение.

Финансы. Все операции обещают быть удачными, а вот деньги лучше не одалживать.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)

Вас будут критиковать и во многом справедливо. Внешние обстоятельства могут складываться не так, как хотелось бы. Высока вероятность того, что вам придется принять на себя новые обременительные обязанности. Благоприятное время для решения юридических вопросов.

Любовь. Романтические отношения станут спасительной гаванью.

Здоровье. Следует подобрать подходящую диету.

Финансы. Разумный риск принесет удачу.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)

Вам представится шанс продвижения по карьерной лестнице. Сохраняйте хладнокровие и не поддавайтесь эмоциям, и тогда повышение вам обеспечено. Все будет благоприятствовать восстановлению дружбы со старыми знакомыми.

Любовь. Не стоит доверять слухам, лучший советчик собственное сердце.

Здоровье. Не перегружайте поясничную область.

Финансы. Благоприятное время для укрепления ваших позиций.

РАК (22.06-22.07)

Множество семейных дел принесет сплошные заботы. Вам придется проявлять больше терпения, чем обычно. Не пытайтесь решить свои финансовые проблемы за счет других людей брошенный в кого-то бумеранг обязательно возвращается.

Любовь. Одиноким пока не судьба встретить свою половинку.

Здоровье. Следует обратить внимание на кожу может появиться аллергия.

Финансы. Вас ждут временные трудности.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Не откладывайте на потом дела, которые можно сделать на этой неделе. И будьте готовы к возможным кардинальным переменам в жизни. Главным препятствием для реализации ваших желаний станут окружающие. Заботы о них и их проблемы полностью поглотят силы и время.

Любовь. Для сохранения мира в доме благоразумнее сменить гнев на милость.

Здоровье. Физическая активность поможет избавиться от раздражения.

Финансы. Есть шансы получить неожиданный подарок.

ДЕВА (24.08-23.09)

Сохраняйте равновесие между работой и семьей, хотя это будет непросто. Вы легко можете оказаться в центре очень важных событий. Если придется трудно, прислушайтесь к советам надежных людей.

Любовь. В личной сфере царят любовь и гармония.

Здоровье. Берегите сердце и всю сосудистую систему. Попробуйте дыхательные практики.

Финансы. Следует быть предельно внимательными. От мелочей будет зависеть дальнейший успех.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Наконец-то обретете веру в себя и собственные силы. Вместе с уверенностью придут и новые идеи. Благодаря ответственности и умению доводить начатое до конца сумеете многого добиться. Жизнь потребует пересмотра некоторых принципов, взглядов и приоритетов.

Любовь. Нерешительность может создать массу неприятностей.

Здоровье. Не исключены проблемы с желудком. Выбирайте проверенные продукты питания.

Финансы. В этой области будет сопутствовать удача.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Будьте внимательнее ко всему, что происходит вокруг. Если внутренний голос подсказывает, что пора менять работу или даже место проживания, можно смело к нему прислушаться и решительно открыть следующую страницу жизни.

Любовь. Готовьтесь к кипению страстей.

Здоровье. Пора посетить офтальмолога и обязательно следовать его указаниям.

Финансы. Прибыль этого периода возместит все предыдущие расходы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

В это время вам никто не сможет навредить, особенно если заручитесь поддержкой надежных друзей и верных союзников. Однако не исключено, что конкуренты будут плести интриги и чинить препятствия. Зато научитесь правильно распределять свои силы и время.

Любовь. Не стоит копить прошлые обиды.

Здоровье. Возможны неожиданные приступы мигрени. Желательно больше отдыхать и не нервничать.

Финансы. Есть шанс, что поступит выгодное предложение.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Самым сложным будет преодоление внутренних ограничений и страхов. Справившись с этой задачей, сможете быстро принимать решения, увидите реальные перспективы и точно не упустите выгодных предложений. Не стесняйтесь быть предельно открытыми и общительными.

Любовь. Пришло время перемен в личной жизни.

Здоровье. Важно беречь горло и не переохлаждаться.

Финансы. Все задуманное получится.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)

Начинается успешный и плодотворный период, при этом все события будут протекать достаточно ровно и спокойно. Главное избегать спешки и не использовать непроверенную информацию. Все действия должны быть тщательно взвешены. Справиться с проблемами поможет искрометный юмор и очаровательная улыбка.

Любовь. Постарайтесь быть благоразумными.

Здоровье. Следует беречь вены, они в этот период будут особенно уязвимы.

Финансы. Не рекомендуется решать серьезные денежные вопросы.

РЫБЫ (21.02-20.03)

Заканчивайте плыть по течению! Пора взять инициативу в свои руки практически во всех сферах и не рассчитывать на чью-либо помощь. Придется решить много задач, так что расслабиться пока не получится. Вполне вероятны удачные поездки, в том числе в командировки.

Любовь. Пора предпринять решительный шаг.

Здоровье. Следует быть осторожнее с закаливающими процедурами.

Финансы. Время стабильности без излишеств.