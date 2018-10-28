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Административная ответственность введена за лишние суммы в жировках

29.10.2018 11:06 — Разное | БДГ  
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За включение лишних сумм в жировки организации, занимающиеся ЖКУ, будут получать предупреждения и платить штрафы в размерах до 2 базовых величин.

Такие меры предусмотрены законом от 17 июля 2018 года №131-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь». Документ вступил в силу.

Пункты закона касаются случаев, когда в жировки включаются суммы, превышающие стоимость оказанных услуг. В список нарушений входит также начисление платы за дополнительные услуги, на которые не заключались договоры. А также другие платежи, включение которых в извещение не предусмотрено законодательством.

Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин.

 
 
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За включение лишних сумм в жировки организации, занимающиеся ЖКУ, будут получать предупреждения и платить штрафы в размерах до 2 базовых величин.
 
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