Автомобиль б/у. Как дешево купить подержанное авто за границей

- Лизинговые аукционы проходят в странах Западной Европы. Сегодня они представляют собой самый выгодный способ купить подержанный автомобиль. Цены там ниже рыночных на 10-30%, - рассказал «АиФ» директор автомобильной компании «Автогуд » Игорь НОВИКОВ. - Из бонусов: транспортное средство продается по цене нетто (за вычетом налога на добавленную стоимость (НДС)), перед продажей его обязательно осматривает экспертная компания, доставка осуществляется автовозом. Плюс все продавцы проверенные, нет риска нарваться на мошенников.

Как все устроено

Компании, которые предлагают купить автомобиль в лизинг, есть и в Республике Беларусь. После совершения всех расчетов машина, как правило, переходит в собственность покупателя. В Западной Европе пользуется спросом другой формат. Там чаще всего автомобили не покупают, а берут в долгосрочную аренду, обычно на срок до пяти лет.

Рассмотрим, как это работает, на примере условного гражданина Франции по имени Жоэль. Мужчина трудится на крупном парижском предприятии. Ему нужна машина. Жоэль может купить ее в автохаусе и оформить на себя. Но выгоднее договориться с руководством предприятия и купить ТС в лизинг, сэкономив тем самым на налогах и НДС. В таком случае машина будет числиться за компанией, но наш француз сможет ею пользоваться как своей.

- Покупатель может быть сотрудником фирмы, а может быть и человеком «со стороны». Главное условие – он должен своевременно проходить техобслуживание, потому что машина застрахована и находится на гарантии. Нарушителю этого правила грозят штрафные санкции. Поэтому 97% лизинговых авто проходят ТО четко по регламенту, это можно проверить.

После того как Жоэль отъездит определенный срок (обычно лизинговый контракт рассчитан на 3-5 лет), он вернет б/у автомобиль и возьмет взамен новый.

- Покупателю не нужно «заморачиваться» с куплей/продажей. Экспертная группа проверит состояние подержанного автомобиля, оценит его и предложит новый в лизинг. При этом стоимость прежней машины пойдет в зачет. Лизинговая компания всегда забирает авто с условием, что собственник отдаст его дешевле рыночной цены. Это делается для того, чтобы потом машину можно было быстро реализовать через аукцион.

Поскольку покупка машин в лизинг в Западной Европе очень популярна, на местном рынке постоянно находятся в продаже много автомобилей в хорошем состоянии не старше 2013-2014 гг. выпуска. Авто такого возраста можно с наименьшими затратами «растаможить» в Беларуси. Поэтому спрос на них в нашей стране есть.

Без посредников

- Если открыть любой сайт по продаже авто в Беларуси, можно увидеть: почти все, кто приобретает машины для перепродажи, берут их на лизинговых аукционах. По фото авто сразу видно, что оно лизинговое. При этом такой способ покупки достаточно сложный для обывателя, он скорее подходит для дилеров.