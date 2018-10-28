Какие белорусы зарабатывают на жизнь в Литве

Типичному белорусскому мигранту в Литве в среднем 39 лет, он занимается перевозкой грузов и живет без семьи, рассказала директор Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литвы Эвелина Гудзинскайте на Первом общественном форуме Беларуси и Литвы «Что нас объединяет?», который прошел в Клайпеде.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Белорусы работают также на стройках соседней страны, в логистике и продажах. По словам директора Департамента миграции, представителей этих профессий Литва привлекает тем, что «это недалеко от родины и нет языкового барьера».

Около 1% белорусских мигрантов в Литве — высококвалифицированные работники. Чаще всего это «айтишники», которые сразу приезжают с семьями. У них хороший английский, поэтому жить они могут в любой стране, но выбирают Литву, поскольку, по словам Эвелины Гудзинскайте, «чувствуют себя здесь комфортно и уютно, как дома», а литовские граждане воспринимают белорусов, скорее, «не как мигрантов, а как своих людей».

В последнее время Литва испытывает сложные демографические проблемы. Когда в 1991 году страна вышла из состава СССР, в ней жили 3,7 млн человек. Сейчас население страны сократилось почти до 2,8 млн жителей. С момента присоединения Литвы к ЕС в 2004 году ее жители массово устремились в поисках работы, в основном в Великобританию, Норвегию и Германию. По подсчетам некоторых социологов и демографов, к 2050 году в Литве останется лишь два миллиона жителей.

Справка FINANCE.TUT.BY. В Беларуси набирает обороты трудовая миграция. За 9 месяцев этого года на заработки за границу уехало 9053 человека, сообщает департамент по миграции и гражданству МВД. Это на 866 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом меняются предпочтения наших соотечественников в выборе стран для трудовой миграции. В этом году заметно выросло число тех, кто отправился на заработки в Польшу и Литву. Если в Литву в январе-сентябре прошлого года уехало 287 человек, то за этот же период этого года — 1000 человек.

Вот почему миграционная политика Литвы в последние годы стала более либеральной.

— Не хватает квалифицированных работников, поэтому была облегчена процедура получения статуса трудового мигранта. Разрешение на получение национальной визы, например, выдается в течение 15 дней, в более короткие сроки оформляется и вид на жительство. Все это облегчает миграционные процессы, — подчеркивает Эвелина Гудзинскайте.

Белорусские мигранты в Литве третьи по количеству после украинцев и русских. Чаще всего они приезжают на год без семей, после чего стремятся получить вид на жительство. 79% из них проживают в Вильнюсе. Следующие по численности проживающих в Литве мигрантов из Беларуси — Клайпеда и приграничные территории.

— Число белорусов в последние годы увеличивается, но оно может быть еще больше, — считает Эвелина Гудзинскайте, отмечая, что «белорусам просто не хватает информации, например, как правильно подготовить документы».

По ее словам, около 19% денежных переводов из Литвы поступают в Беларусь.

— Мигранты не только зарабатывают деньги, но и приобретают новые знания, возвращаясь на родину, привозят свой опыт в социальной сфере. Миграция обеим странам идет на пользу и может помочь сблизиться Литве и Беларуси, — убеждена Эвелина Гудзинскайте.

В то же время директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич считает, что для белорусов «рынок Литвы представляется небольшим»: не так много вакансий и существует ряд ограничений.

— Для белорусских мигрантов основные центры притяжения — Россия и Польша, что даже странно, учитывая большую общую границу и необходимость преодолеть от Минска до Вильнюса всего 200 километров, а также огромное количество контактов и людей, которые часто ездят в соседнюю страну, — говорит политолог.