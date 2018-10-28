﻿ Под Брестом BMW съехала в кювет и опрокинулась. Водителя и пассажира доставили в больницу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Брестом BMW съехала в кювет и опрокинулась. Водителя и пассажира доставили в больницу

29.10.2018 11:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня ночью, около 01.50 в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля BMW.


По предварительной информации, 29-летний житель агрогородка Клейники, управляя автомобилем марки «БМВ», двигался по автодороге М1/Е30 БрестМинск — граница РФ. На шестом километре дороги водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части. Машина съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась на крышу.

В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир, житель агрогородка Олтуш, получили телесные повреждения и доставлены в УЗ «Брестская областная больница». Известно, что водитель 71 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На участке автодороги "Брест-Минск-граница РФ" водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Вместе с пассажиром его доставили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Великий камень» и СЭЗ «Минск» подписали меморандум о сотрудничестве с Femoza
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика