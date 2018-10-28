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Под Брестом BMW съехала в кювет и опрокинулась. Водителя и пассажира доставили в больницу
Сегодня ночью, около 01.50 в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля BMW.
По предварительной информации, 29-летний житель агрогородка Клейники, управляя автомобилем марки «БМВ», двигался по автодороге М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ. На шестом километре дороги водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части. Машина съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась на крышу.
В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир, житель агрогородка Олтуш, получили телесные повреждения и доставлены в УЗ «Брестская областная больница». Известно, что водитель 71 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
По факту ДТП проводится проверка.
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На участке автодороги "Брест-Минск-граница РФ" водитель BMW не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Вместе с пассажиром его доставили в...
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