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Подумала, что фейерверк. В Лидском районе сгорела хозпостройка

29.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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Подумала, что фейерверк. В Лидском районе сгорела хозпостройка

27 октября около 23.00 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании хозпостройки в деревне Дудары Тарновского сельсовета. О пожаре спасателям сообщил сторож мехмастерских. Хозяева в это время спали дома.

Мужчина также сообщил, что в 15-ти метрах от хозспостройки расположен жилой дом. Последствия могли стать гораздо печальнее, ведь в ту ночь дул ветер, который с легкостью мог перебросить огонь на жилую постройку. К счастью, этого не произошло. В доме находились 92-летний пенсионер и его племянница, также пенсионерка. Оба спали, поэтому ничего не услышали.  К слову, первой возгорание заметила соседка. Она увидела искры и поначалу решила, что кто-то запускает фейерверк. Когда же поняла, что горит хозпостройка, сразу же набрала на пульт пожарной части. Однако о происшествии уже было известно – сообщил сторож мехмастерских.

Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РОЧС, хозпостройка огнем была уничтожена полностью. Со слов хозяев известно, что отопительных приборов и электричества в сарае не имелось. Да и в целом постройка практически не использовалась. По предварительной версии спасателей причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестным лицом.

 
 
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27 октября около 23.00 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании хозпостройки в деревне Дудары Тарновского сельсовета. О пожаре спасателям сообщил...
 
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