«Великий камень» и СЭЗ «Минск» подписали меморандум о сотрудничестве с Femoza





Представители индустриального парка «Великий камень» и «СЭЗ «Минск» подписали в Женеве меморандум о сотрудничестве с Международной федерацией свободных и специальных экономических зон (FEMOZA).

«На полях» Всемирного инвестиционного форума ЮНКТАД заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка «Великий камень» Сергей Вайтеховский и заместитель главы администрации «СЭЗ «Минск» Петр Филипович подписали меморандум о сотрудничестве с Международной федерацией свободных и специальных экономических зон (FEMOZA). Об этом сообщили в постоянном представительстве Беларуси в Женеве.

В рамках реализации меморандума президент Федерации Хуан Торрентс провел для белорусской делегации презентацию передового опыта функционирования СЭЗ во всем мире.

О специальных экономических зонах и путях их развития говорили на интерактивной дискуссии.

Отмечается, что указанные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию индустриального парка и СЭЗ в Беларуси и созданию в их границах еще более благоприятного инвестиционного климата для иностранных компаний.