ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Великий камень» и СЭЗ «Минск» подписали меморандум о сотрудничестве с Femoza

29.10.2018 11:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Великий камень» и СЭЗ «Минск» подписали меморандум о сотрудничестве с Femoza

Представители индустриального парка «Великий камень» и «СЭЗ «Минск» подписали в Женеве меморандум о сотрудничестве с Международной федерацией свободных и специальных экономических зон (FEMOZA).

«На полях» Всемирного инвестиционного форума ЮНКТАД заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка «Великий камень» Сергей Вайтеховский и заместитель главы администрации «СЭЗ «Минск» Петр Филипович подписали меморандум о сотрудничестве с Международной федерацией свободных и специальных экономических зон (FEMOZA). Об этом сообщили в постоянном представительстве Беларуси в Женеве.

В рамках реализации меморандума президент Федерации Хуан Торрентс провел для белорусской делегации презентацию передового опыта функционирования СЭЗ во всем мире.

О специальных экономических зонах и путях их развития говорили на интерактивной дискуссии.

Отмечается, что указанные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию индустриального парка и СЭЗ в Беларуси и созданию в их границах еще более благоприятного инвестиционного климата для иностранных компаний.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители индустриального парка «Великий камень» и «СЭЗ «Минск» подписали в Женеве меморандум о сотрудничестве с Международной федерацией свободных и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Удастся ли ХК «Динамо-Минск» прервать полосу неудач? Анализируем, что мешает белорусскому хоккею стать результативным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика