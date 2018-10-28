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Под Брестом на трассе М1 автомобиль БМВ вылетел в кювет и перевернулся: все живы
29.10.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
29.10.2018 около 01:50 часов в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 29-летний житель а.г.Клейники, управляя автомобилем марки «БМВ», двигался по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-гр.РФ». На 6 км (+400 метров) водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части, съехал в правый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание автомобиля на крышу.
В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир, житель а.г.Олтуш, получили телесные повреждения и доставлены в УЗ «Брестская областная больница».
Водитель к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекался 71 раз.
По факту ДТП проводится проверка.
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29.10.2018 около 01:50 часов в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 29-летний житель а.г.Клейники, управляя автомобилем...
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