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Под Брестом на трассе М1 автомобиль БМВ вылетел в кювет и перевернулся: все живы

29.10.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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29.10.2018 около 01:50 часов в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60128.php

Под Брестом на трассе М1 автомобиль БМВ вылетел в кювет и перевернулся: все живы

По предварительной информации: 29-летний житель а.г.Клейники, управляя автомобилем марки «БМВ», двигался по автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-гр.РФ». На 6 км (+400 метров) водитель не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы проезжей части, съехал в правый по ходу движения кювет и допустил опрокидывание автомобиля на крышу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60128.php

Под Брестом на трассе М1 автомобиль БМВ вылетел в кювет и перевернулся: все живы

В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир, житель а.г.Олтуш, получили телесные повреждения и доставлены в УЗ «Брестская областная больница».

Водитель к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекался 71 раз.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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29.10.2018 около 01:50 часов в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 29-летний житель а.г.Клейники, управляя автомобилем...
 
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