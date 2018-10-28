|
Пинский район: в результате наезда лежащий на дороге мужчина погиб на месте
29.10.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
28.10.2018 года около 20:12 часов в Пинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 43-летняя жительница д.Жидче, управляя автомобилем «Форд-Фиеста», двигалась по автодороге Р-147 «Стытычево-Невель-гр.Украины (Невель)». На 1-ом км д.Стытычево на ул.Пинская совершила наезд на лежащего у правого края проезжей части, в попутном по ходу движения автомобиля направлении, необозначенного световозвращающим элементом 59-летнего жителя д.Стытычево. К административной ответственности за нарушении
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28.10.2018 года около 20:12 часов в Пинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 43-летняя жительница д.Жидче, управляя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)