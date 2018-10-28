Пинский район: в результате наезда лежащий на дороге мужчина погиб на месте

28.10.2018 года около 20:12 часов в Пинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 43-летняя жительница д.Жидче, управляя автомобилем «Форд-Фиеста», двигалась по автодороге Р-147 «Стытычево-Невель-гр.Украины (Невель)». На 1-ом км д.Стытычево на ул.Пинская совершила наезд на лежащего у правого края проезжей части, в попутном по ходу движения автомобиля направлении, необозначенного световозвращающим элементом 59-летнего жителя д.Стытычево. К административной ответственности за нарушении ПДД данный пешеход привлекался 5 раз по ст.18.23 ч.1 (4-раза) и ч.2 (1-раз). Взята кровь на анализ, физическое состояние будет установлено. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.