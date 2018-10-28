В Кобринском районе автомобиль на закруглении дороги вылетел в кювет

26.10.2018 около 16:00 часов в Кобринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 39-летний житель д. Верхолесье Кобринского района, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем марки «Рено Лагуна», двигался по ул.Советской д.Новоселки Кобринского района, со стороны ул. Зеленой в направлении д.Бельск.



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В районе д.59 по ул. Советской д.Новоселки, на закруглении дороги вправо, водитель не выбрал безопасную скорость движения и съехал в правый по ходу движения придорожный кювет, где совершил наезд на бетонное ограждение. В результате ДТП 45-летний пассажир с травмами госпитализирован в УЗ «Кобринская ЦРБ».

По факту ДТП проводится проверка.