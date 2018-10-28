Картины смолевичской художницы увидят мытищенцы

Творчество талантливой смолевичской художницы Юлии Невейко расширяет свои границы. Ее персональная выставка живописи и график «Дзе мой край?» на днях открылась в Мытищинском историко-художественном музее. А это еще одно подтверждение тому, что дружественные связи с городом-побратимом Мытищи в сфере культуры не теряются, а развиваются дальше.





Выставка художницы продлится до 4 ноября и покажет мытищенцам красоты нашей родной земли, в том числе и Смолевичского края. На выставленных работах, а их около пятидесяти, изображены места, которые каждый белорус может узнать или вспомнить из своего детства. А еще на картинах художницы «расцвело» множество цветов, дачных и полевых, которые у любителей цветов растут под окном, и которых немало на просторах Беларуси и соседних государств.

– Для меня природа – все, что меня окружает, – говорит художница, – что окунает меня в мир волшебного, в мир моих фантазий. Так рождаются картины, полные символизма и волшебства.

К слову, излюбленной темой для живописных работ Юлии являются мифологические сюжеты, фантазийные образы. Каждый из них имеет свой существующий прототип. Так, на стыке реального и вымышленного рождаются волшебные произведения молодой художницы. Поэтому герои ее полотен кажутся нам настолько живыми и настоящими. Одновременно с этим – загадочными и полными тайн.

Как признается художница, писать портреты ей нравится больше всего. В портретной живописи она использует широкий способ передачи своих чувств и ощущений.

– Самое сложное для каждого портрета – находить свой, неповторимый образ, нужный облик, «попасть» в характер, – говорит Юлия Невейко. – Это самое сложное, и, вместе с тем, самое интересное. Когда это выходит – то получаешь настоящее удовлетворение от проделанной работы.

Так у художницы многие портреты «перевоплощаются» и становятся героями сказок, былин и мифов. Пейзажи и натюрморты Юлии полны ярких красок и солнечного света.





Юлия Невейко ведет активную творческую жизнь, принимая участие в различных международных выставках и проектах. Только в этом году она участвовала в совместном проекте белорусских, российских и итальянских художников «Сардиния глазами художников», во II Международном фестивале-конкурсе детско-молодежного творчества, VI Международной выставке-конкурсе современного искусства «Белорусская неделя искусств», IV Международном Арт Симпозиуме «Мачаненц», который проходил в Армении. Помимо этого, за плечами талантливой художницы – выставка по итогам пленэра «Диалог скульптур. Итальянский Экзерсис», проходившая в Италии, фестиваль-конкурс «Этно-Арт-Фестиваль» в Лондоне, выставка по итогам V Междунарордного итало-белорусского пленэра «Диалог скульптур. Красное. Черное. Экзерсис », 24-ый Международый фестиваль изобразительного искусства в Словакии, Международная выставка «Арт-любовь / Art love forum» в Санкт-Петербурге, Совместная выставка белорусских художников в Италии.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото из архива Юлии НЕВЕЙКО.