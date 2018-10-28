Транспортная инспекция по г. Минску и Минской области информирует, что с 12.10.2018 г. вступили в силу изменения и дополнения в Правила автомобильных перевозок пассажиров, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 г. № 972, путем утверждения Правил в новой редакции от постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 г. № 636, которые необходимо выполнять всем перевозчикам пассажиров.

Внесены следующие основные изменения:

— в качестве автомобилей-такси должны применяться легковые автомобили с числом пассажирских мест для сидения не менее трех и не более восьми;

— на передние двери автомобиля-такси наносятся краткое наименование (фамилия и инициалы) автомобильного перевозчика, учетный номер плательщика;

— автомобиль-такси (за исключением автомобиля-такси, выполняющего автомобильные перевозки пассажиров автомобилями-такси, заказанные с использованием электронной информационной системы с функцией оплаты в безналичном порядке) должен быть оборудован кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром;

— при выполнении международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении могут использоваться автобусы, без ограничения срока эксплуатации, имеющие сиденья, удобные для поездок на дальние расстояния;

— багажный отсек объемом не менее 0,1 куб. м в расчете на каждое пассажирское место для сидения (при числе мест для сидения свыше 40);

— увеличен размер перевозимого багажа до 100/60/40 см;

— внесено новое понятие, валидатор – устройство, предназначенное для подтверждения пассажиром оплаты проезда в автобусе посредством электронного билета, применяемое при автоматизированной системе оплаты и контроля оплаты проезда;

— определен порядок бронирования мест для проезда и продажи билетов;

— определен порядок использования электронных билетов при автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении;

— фрахтование легковыми автомобилями или автобусами категории М2 (автобус, разрешенная максимальная масса которого не превышает 5000 кг) возможно не более чем одним заказчиком автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении;

— внутриреспубликанская автомобильная перевозка пассажиров в нерегулярном сообщении должна быть оформлена списком пассажиров по форме, утверждаемой Министерством транспорта и коммуникаций;

— не допускается взимание платы с пассажиров, не являющихся заказчиками автомобильной перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении;

— отправление и прибытие автобусов, выполняющих автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, должны осуществляться в местах формирования групп пассажиров, установленных местными исполнительными и распорядительными органами, а также на пассажирских терминалах, площадках для стоянки автомобилей, иных объектах по договору или с письменного согласия владельцев.

Это только отдельные изменения. Перевозчикам, занимающимся перевозками пассажиров, необходимо внимательно изучить данный объемный документ и постоянно использовать в работе.

Принятие Правил автомобильных перевозок пассажиров в новой редакции способствует получению понятного всем субъектам механизма работы на рынке транспортных услуг.

Олег ЯКШЕВИЧ, заместитель начальника Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области.