ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» предоставляет государственную адресную социальную помощь (далее ГАСП) в виде социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников (впитывающих трусиков), впитывающих простыней (пеленок), урологических прокладок (вкладышей) отдельным категориям граждан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 41 от 19.01.2012 г.

Данное пособие предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина) инвалидам 1 группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим 4 степень утраты здоровья, на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках и документов, подтверждающих расходы на приобретение средств гигиены. Медицинские показания для обеспечения подгузниками инвалидов 1 группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имеющих 4 степень утраты здоровья, определяются Министерством здравоохранения. Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников предоставляется четыре раза в течение календарного года, но не более одного раза в месяц.

Размер социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников устанавливается в сумме, не превышающей 1,5-кратного размера бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату принятия решения о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде данного пособия.

Документы по данному виду ГАСП, которые предоставляются гражданами: заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в отношении детей-инвалидов в возрасте до 14 лет – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия законных представителей), удостоверение инвалида – для инвалидов 1 группы, удостоверение ребенка-инвалида – для детей в возрасте до 18 лет, свидетельство о рождении ребенка – при приобретении подгузников для ребенка-инвалида, индивидуальная программа реабилитации инвалида или заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в подгузниках, документы, подтверждающие расходы на приобретение подгузников кассовый (товарный) чек, копия кассового (товарного) чека аптек, юридических лиц независимо от формы собственности, индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Республики Беларусь, с обязательным указанием наименования приобретенного товара, количества, стоимости.

Заявление на предоставление государственной адресной социальной помощи в виде социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников подается в ГУ «Смолевичский территориальный центр обслуживания населения» по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, 147/2. Телефон для справок и консультаций: 8(01776)27782

В.Н. КЛИМКОВА, специалист по социальной работе отделения первичного приема, информации, анализа и

прогнозирования ГУ «СТЦСОН».