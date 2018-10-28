В соответствии с Конституцией Республики Беларусь, государственными языками являются белорусский и русский языки, при этом национальным языком для белорусов все еще традиционно остается белорусский. Сейчас наш родной язык «живет» не только в школьных кабинетах белорусского языка, в аудиториях филологических кафедр, но его можно услышать на сценах театра, на радио, прочитать в газетах. Знаю, что часто школьников возят именно на белорусские спектакли. И это не мало важно. На примере своей младшей сестры, могу смело сказать, что не так давно они посетили спектакль на белорусском языке. И я была приятно удивлена, что по приезду она была очень впечатлена, целый вечер рассказывала свои впечатления от спектакля. Не мало тех людей, кто пользуется своим родным языком. Они широко используют белорусский язык в своей повседневной жизни. И такие люди, на мой взгляд, действительно яркие личности, и не только это связано с языком, на котором они говорят. Такие люди умеют выражать свои мысли, преподносить себя правильно людям. Конечно, бывают и такие ситуации, как мой случай в метро, но встречаются они не так часто. Как-то столкнулась с такой ситуацией, в метро парень обратился к девушке на белорусском языке с вопросом: «Будет ли она выходить на следующей станции?» на что девушка сделала удивленное лицо и ничего не ответила, даже не отошла в сторону. Было, конечно, очень странно, ведь просто ради уважения можно было и ответить. И меня уже давно интересовал вопрос, как же к своему родному языку относятся школьники. Поэтому и посетила школу, с целью узнать: «Как часто вы пользуетесь белорусским языком?»

Артем, 16 лет. Белорусским языком я пользуюсь не только в школе, мне очень нравится смотреть военные фильмы именно на белорусском языке, читать книги. Моей последней книгой была «Альпійская балада» Василя Быкова. Мне очень нравится белорусский язык, на мой взгляд, он намного ярче, чем русский, в белорусском языке есть такие слова, к которым даже сложно подобрать синонимы на русском языке. Я стараюсь использовать белорусский язык и в повседневной жизни, может на это как-то сказалось то, что моя мама говорит на белорусском языке и с самого детства прививала мне любовь к этому языку. Дома мы с ней общаемся на белорусском, мы легко находим общий язык. А вот в общении с друзьями чаще, конечно, это русский язык, но у меня есть друг, который полностью меня поддерживает и тоже разговаривает со мной на родном языке. Да, бывает, что в маршрутке на нас смотрят с удивлением, а школьники младше иногда и смеются, но ничего, это у них пройдет.

Ксения, 14 лет. Я пользуюсь белорусским языком исключительно на уроках белорусского языка и белорусской литературы. Я не могу сказать, что мне не нравится этот язык, нет, он мне нравится.

Полина, 11 лет. На белорусском языке я разговариваю не только в школе на уроках белорусского языка и литературы. В повседневной жизни стараюсь его использовать чаще, хотя пока и не очень получается. Есть слова, которые я еще не знаю как правильно будут на белорусском языке, но меня тогда смело поправляет бабушка, которая очень хорошо знает белорусский. И мне нравится, когда она начинает рассказывать разные истории на белорусском языке.

Ольга, 14 лет. Я со своей семьей переехала из России два года назад. Белорусский язык стала изучать только в школе. Мне язык очень нравится, но пока я его только учу и, конечно, бывает сложно. Но, меня сложности не остановят.

Арсений, 15 лет. Белорусский язык мне нравится, но разговариваю я на нем только на уроках белорусского языка и литературы. А вот книги я стараюсь читать на белорусском языке. За летние каникулы из списка, который нам дали для прочтения летом, больше книг я причитал именно на белорусском языке. Некоторых захватывает фантастика, а мне по душе военные произведения.

Каждый выбирает то, что ближе его душе, поэтому и выбор языка, на котором говорить, остается за каждым человеком отдельно. Не навязывая, не принуждая, каждый делает свой выбор. И по опросу можно увидеть, что не так мало школьников используют белорусский язык в своей повседневной жизни, и это довольно хорошая тенденция.

Подготовила Дарья ПРОХОРЕНКО.