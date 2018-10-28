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Капитан юношеской хоккейной сборной Беларуси всё-таки остаётся за океаном

29.10.2018 11:19 — Разное | Партизан  
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Белорусский защитник Артем Борщев всё-таки остаётся за океаном, сообщает «Белорусский хоккей».

Ранее сообщалось, что 18-летний уроженец Витебска покинул «Трай-Сити», выступающий в чемпионате United States Hockey League, однако, как прояснил сам хоккеист, это было вызвано техническими причинами.

Дело в том, что в USHL действуют правила «import rules» (правила легионеров). Их не должно быть больше 6, а в «Трай-Сити» их 7. Поэтому в команде осуществляется ротация.  

Ожидается, что Борщёв в ближайшее время будет дозаявлен обратно.

В нынешнем сезоне 18-летний хоккеист провёл в главной юниорской лиге США шесть поединков и очков не набрал, показатель полезности при четырёх штрафных минутах составил «0».

 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусский защитник Артем Борщев всё-таки остаётся за океаном, сообщает «Белорусский хоккей».
 
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