«Поедем поедим» требует уголовного преследования защитников Куропат

Руководство ресторана "Поедем поедим" написало заявление на защитников Куропат. Сейчас милиция "проводит проверку" и решает, возбуждать ли уголовный процесс.





Об этом в своей страние в фейсбуке сообщил Павел Северинец: "Друзья, относительно вызовов в Боровляны Дашкевичу, Шапутько, Урбановичу и мне как" участникам уголовного процесса ". Позвонил участковому по номеру, указанному в повестке. Он говорит, что проводится проверка по заявлению руководства ресторана. Дело еще не возбуждено, но материалы проверки будто бы в соответствии с 173, 174 УПК будут передаваться в следственный орган для решения о возбуждении дела (решать будут "наверху", разумеется) ".