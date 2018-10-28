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«Поедем поедим» требует уголовного преследования защитников Куропат

29.10.2018 11:06 — Разное | Партизан  
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Стало известно, почему защитников Куропат начали вызывать в боровлянскую милицию.

Руководство ресторана "Поедем поедим" написало заявление на защитников Куропат. Сейчас милиция "проводит проверку" и решает, возбуждать ли уголовный процесс.

Об этом в своей страние в фейсбуке сообщил Павел Северинец: "Друзья, относительно вызовов в Боровляны Дашкевичу, Шапутько, Урбановичу и мне как" участникам уголовного процесса ". Позвонил участковому по номеру, указанному в повестке. Он говорит, что проводится проверка по заявлению руководства ресторана. Дело еще не возбуждено, но материалы проверки будто бы в соответствии с 173, 174 УПК будут передаваться в следственный орган для решения о возбуждении дела (решать будут "наверху", разумеется) ".

 
 
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Стало известно, почему защитников Куропат начали вызывать в боровлянскую милицию.
 
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