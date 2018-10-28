Салідарнасці ». Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Белорусской медицинской академии последипломного образования Николай Голобородько ответил на вопросы «».









— Вы выступаете за вакцинацию от гриппа. Почему?





— Это позиция медицины во всем мире, не только моя личная. Медицина рассматривает вакцинацию, как простой способ предотвратить тяжелые инфекции. Грипп — опасное заболевание. У детей грипп часто заканчивается бактериальными осложнениями.





Например, у детей первых трех лет грипп в 40% случаев заканчивается острым средним отитом, перенесенный грипп примерно в сто раз повышает риск заболеть пневмонией, а в связи с этим является частой причиной назначения антибиотика детям.





Дети, посещающие детский сад, — это группа риска заболевания всеми респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Вакцинация — простой и надежный способ защитить ребенка от гриппа (около 98-100% детей развивают защиту после прививки).





Есть абсолютный консенсус среди медицинского сообщества, что вакцинация от гриппа полезна. Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в которых названы группы людей, для которых вакцинация наиболее полезна.





Во-первых, это те люди, которые находятся в группе риска перенести тяжелый грипп, получить осложнения или умереть от гриппа — беременные, дети, пожилые, люди с хроническими заболеваниями или иммунодефицитными состояниями.





Вторая группа — люди, которые имеют повышенный риск контакта с вирусом и которые способны передать грипп лицам с повышенным риском осложнений, — это, например, медики. Мы вакцинируемся, чтобы не заразить гриппом своих пациентов.





— Врачам, школьным учителям и воспитателям детских садов обязательно делать прививки?





— ВОЗ настоятельно рекомендует делать прививки беременным (на любом сроке беременности), детям до пяти лет, взрослым старше 65 лет. Врачи и работники школ должны быть привиты для того, чтобы защитить тех, с кем они работают.





В каждом американском госпитале обязывают прививаться весь персонал, включая тех, кто убирает помещения и обеспечивает транспортировку пациентов. Если позже установленной даты не привьешься, тебя не допустят к работе.





В Беларуси такого нет. Хотя, на мой взгляд, эта мера была бы целесообразной.





— Может ли беременная или воспитатель отказаться от вакцинации?





— Национальный календарь иммунизации — это возможности, которые государство предоставляет. Он не обязывает человека делать прививку.





Согласно закону «О здравоохранении», каждый человек сам в ответе за свое здоровье и должен сам принимать решения, касающиеся собственного здоровья. В ответе за здоровье ребенка — его родители или законные представители. Решение о вакцинации ребенка принимает не медсестра в детском саду, не доктор, а родители. Роль медработников — информировать их о пользе и рисках как от проведения прививки, так и от отказа от прививки.





Часто люди недооценивают риски от бездействия. Не привить ребенка — это оставить его в группе риска заболеть тяжелым гриппом. В США за прошлый сезон умерли от гриппа 172 ребенка. Такую статистику приводят Центры по контролю заболеваемости. Об этих данных при принятии решений родители порой не думают, но их тоже нужно принимать во внимание.





— Есть ли такая статистика в открытом доступе по Беларуси?





— В открытом доступе имеются, например, данные по общему числу зарегистрированных случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями суммарно по годам по стране и по отдельным областям. Информация о заболеваемости гриппом и вакцинации есть на сайтах Министерства здравоохранения и Республиканского центра гигиены, где например, размещены данные о том, что в прошлом сезоне благодаря проведенной вакцинации в Беларуси было предупреждено более 135 тысяч случаев гриппа.





— Почему в Беларуси в сезон подъема заболеваемости диагноз «грипп» ставят единицам?





— Во-первых, не единицам, а сотням и тысячам ежегодно. Во-вторых, нигде в мире, включая самые богатые страны, обследования для расшифровки возбудителя не проводят при каждом случае простудной инфекции. Анализы стоят денег, и обследуют обычно только людей с тяжелыми случаями простудных инфекций.





По данным обследования пациентов, поступающих в больницы, а также некоторых других групп населения рассчитывают оценочную распространенность гриппа и тяжелых острых респираторных инфекций, анализируют, какой спектр вирусов вызывает респираторные инфекции. То есть нам не обязательно посчитать каждого заболевшего гриппом — так производится оценка заболеваемости во всех странах мира, не только в Беларуси.









— У нас в стране делают анализы на грипп?





— Конечно, и также у нас в РНПЦ Эпидемиологии и микробиологии есть лаборатория, которая сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и участвует в глобальном мониторинге циркуляции вирусов гриппа.





— Если человек, живущий в деревне, заболел гриппом, ему не поставят этот диагноз, потому что нет возможности взять анализы?





— Во всем мире практикуется, что этиологическую расшифровку делают для тяжелых случаев, когда пациент попал в больницу.





Грипп не всегда протекает в тяжелых формах. В наших районных больницах также обычно берут анализы, чаще всего, когда человека госпитализируют. Анализы на грипп могут взять, и когда человек лечится амбулаторно, если у доктора есть на это основания.





— Вы делаете прививку от гриппа каждый год?





— Да, потому что полностью согласен с позицией ВОЗ, что я могу быть опасен для моих пациентов в случае, если я заболею гриппом. Советую прививаться от гриппа и детям любого возраста (старше 6 месяцев), и всем взрослым.





— Как вы выбираете вакцину?





— В Беларуси представлено несколько вакцин, и все они работают. У нас можно услышать, как люди обсуждают, почему у нас на рынке представлено несколько вакцин от разных производителей. При этом никого не смущает, что в аптеках продается парацетамол или антибиотики разных производителей. То же самое и с вакцинами. Во всем мире на рынке обычно представлен целый ряд производителей.





В Беларуси есть несколько вакцин — большинство из них содержат фрагменты убитого вируса гриппа. Есть вакцины расщепленные (французские Ваксигрип и Ваксигрип Тетра), есть субъединичные (нидерландская Инфлювак, российская Гриппол Плюс). Имеется также живая вакцина (российская Ультравак). Все они эффективны и безопасны.





Субъединичные вакцины содержат очищенные поверхностные антигены вируса гриппа (гемагллютинин и нейраминидазу), а расщепленные — еще и некоторые внутренние белки вируса.





В вакцине Гриппол Плюс содержание антигена ниже, чем в остальных — это становится возможным из-за добавления в нее адъюванта (усилителя иммунного ответа на прививку), и в проведенных в прошлом году исследованиях РНПЦ Эпидемиологии и микробиологии она показала хорошую клиническую эффективность.





Что касается лично меня, то в разные сезоны я прививался разными вакцинами. В этом году я на платной основе привился четырехкомпонентной вакциной Ваксигрип Тетра, которая впервые появилась в Беларуси.





В отличие от классических трехкомпонентных вакцин (которые включают два варианта гриппа А – H1N1 и H3N2, а также одну из линий гриппа В), она содержит вирус гриппа В обеих линий.





Это важно, поскольку, например, в прошлом году большая часть гриппа (на фоне того, что 40% населения привилось трехкомпонентной вакциной) была вызвана вирусом гриппа В — и в циркуляции были одновременно обе линии вируса. ВОЗ с 2013 года дает рекомендации по вакцинации четырехкомпонентной вакциной.





Если вы решили привить ребенка от гриппа, можно выбрать любую из вакцин — трехкомпонентную (которая защитит от большинства вирусов) или четырехкомпонентную (которая защитит почти от всех, но по инструкции имеет возрастное ограничение — используется у детей старше 3 лет).





— Вы каждый года прививаетесь от гриппа, а болели ли вы гриппом когда-нибудь?





— Однажды, на заре моей карьеры. Это было давно, но я хорошо помню, как переносил заболевание. В тот сезон я не был привит.





— Противники вакцинации приводят аргумент: какой смысл делать прививку, если штаммы гриппа меняются, а вакцины делают, основываясь на опыте предыдущего сезона заболеваемости?





— Это не совсем так. Вакцины делают, основываясь на опыте этого сезона. Каждый год в феврале или марте в Юго-Восточной Азии появляются новые сезонные вирусы гриппа. С мая они начинают распространяться в южном полушарии — в Австралии и Южной Америке. Пока у нас лето, в южном полушарии зима, и там болеют гриппом.





ВОЗ проводит глобальный мониторинг: изучает, какие вирусы циркулируют в южном полушарии, и делает прогноз, какие придут к нам в северное полушарие. На основании этого прогноза дают рекомендации по составу вакцин.









— Еще люди говорят: я прививался, а все равно заболел. Зачем в таком случае делать прививку?





— Прививка от гриппа защищает именно от гриппа, но не защищает от других респираторных инфекций. Есть много вирусов, которые вызывают простудные инфекции, и ими может заболеть даже привитой от гриппа человек.





Грипп мы выделяем отдельно, потому что это та простудная инфекция, от которой можно умереть, которая может привести к развитию тяжелых осложнений, как бактериальная пневмония, к обострению хронических болезней. Например, у пожилого пациента с сердечно-сосудистой патологией на фоне гриппа может случиться инсульт или инфаркт, который бы не случился, не заболей он гриппом.





Кроме того, остается вопрос, насколько точно совпадут штаммы вируса, которые ВОЗ рекомендует включать в вакцины с теми, которые придут к нам в реальной жизни. Главным образом они совпадают, но здесь нет стопроцентной гарантии.





Вспомним пандемию 2009-2010 годов, которую называли «свиным гриппом». Тогда никто не ждал его, а в прививках содержались другие штаммы.





Пандемии бывают редко, и в обычный сезон в прививку входят те штаммы, которые потом и приходят в циркуляцию.





— Если мои дети посещают школу и детский сад, где большинство привитых детей, получается, я могу не делать им прививки, и шанс заболеть у них низкий?





— Так называемый коллективный иммунитет действительно защищает непривитых детей. Этим пользуются дети, которым прививки по каким-то причинам противопоказаны, например, те, которые имеют некоторые иммунодефицитные состояния.





Если этим начинают пользоваться массово, то уровень коллективной защищенности снижается, и серьезные заболевания может распространяться, как это происходит сейчас с корью в Европе или с дифтерией и той же корью в Украине.





В Беларуси отношение родителей к прививкам в целом позитивное, подавляющее большинство детей прививаются.





Результаты этого каждый легко может увидеть сам: когда в этом году у нас в стране случались завозные случаи кори, они не получили местного распространения именно из-за того, что большая часть детей была привита.



