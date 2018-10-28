СМИ: жителей Горок обязали сдавать пластиковые бутылки − иначе лишат премии

Правовой инспектор профсоюза РЭП в Могилевской области Алексей Евгенов рассказал, что исполком Горок обязал работников различных организаций сдавать «пластмассовую тару». Иначе лишат премии, а безработным не выплатят пособие ( 28,92 рубля в месяц), пишет praca-by.info.

По словам Алексея, установлены нормативыми по количеству сданных бутылок: «Получается, нужно ходить по городу и собирать бутылки». Он считает такое решение местных властей неправомерным и бессмысленным: «Во многих городах на мусорках стоят специальные контейнеры для пластика, и я знаю, что люди сами сортируют мусор, выбрасывают туда в том числе и пластиковые бутылки».

Активист говорит, что не знает о наличии в Горках завода по переработке мусора. И это действительно так − только в Могилёве и возле него есть пять таких заводов. Алексей рассказал, что узнал о сборе бутылок от жителей Горок, которые возмущаются, но никак не высказывают властям своё недовольство: «Едут утром на работу с сумками, ругаются, но сделать ничего не могут: сдают бутылки».

Зампред профкома Гомеля Андрей Стрижак предположил, что дело в каких-нибудь нормативах ПРООН − например, по созданию в городе системы раздельного сбора мусора: «Ведь контейнеры для сбора пластика и так стоят возле мусорных баков. А представители горецкого исполкома решили не тратить время на разъяснительную работу о вреде пластика, а сразу задействовали административный ресурс, чтобы дать высокие показатели. Это всего лишь одна из версий».