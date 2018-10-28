ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ: жителей Горок обязали сдавать пластиковые бутылки − иначе лишат премии

29.10.2018 11:31 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Правовой инспектор профсоюза РЭП в Могилевской области Алексей Евгенов рассказал, что исполком Горок обязал работников различных организаций сдавать «пластмассовую тару». Иначе лишат премии, а безработным не выплатят пособие (28,92 рубля в месяц), пишет praca-by.info.

По словам Алексея, установлены нормативыми по количеству сданных бутылок: «Получается, нужно ходить по городу и собирать бутылки». Он считает такое решение местных властей неправомерным и бессмысленным: «Во многих городах на мусорках стоят специальные контейнеры для пластика, и я знаю, что люди сами сортируют мусор, выбрасывают туда в том числе и пластиковые бутылки».

Активист говорит, что не знает о наличии в Горках завода по переработке мусора. И это действительно так − только в Могилёве и возле него есть пять таких заводов. Алексей рассказал, что узнал о сборе бутылок от жителей Горок, которые возмущаются, но никак не высказывают властям своё недовольство: «Едут утром на работу с сумками, ругаются, но сделать ничего не могут: сдают бутылки».

Зампред профкома Гомеля Андрей Стрижак предположил, что дело в каких-нибудь нормативах ПРООН − например, по созданию в городе системы раздельного сбора мусора: «Ведь контейнеры для сбора пластика и так стоят возле мусорных баков. А представители горецкого исполкома решили не тратить время на разъяснительную работу о вреде пластика, а сразу задействовали административный ресурс, чтобы дать высокие показатели. Это всего лишь одна из версий».

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правовой инспектор профсоюза РЭП в Могилевской области Алексей Евгенов рассказал, что исполком Горок обязал работников различных организаций сдавать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Команда Костюковичского РОЧС заняла первое место в районе по настольному теннису
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика