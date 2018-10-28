Китай вывел на орбиту банк генов, чтобы потом создать «новую человеческую цивилизацию»

Китайская компания Shanghai ManWei Technology ещё в четверг 25 октября вывела на орбиту первый в истории космический банк генов DSB-01, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Это нужно, чтобы в случае катастрофы создать человечество по новой.

Китайские специалисты подсчитали, что Земля может стать непригодной для людей уже через 400 лет из-за перенаселения и истощения ресурсов. Генный материал, который получили от восьми граждан Китая, в специальном контейнере будет храниться около тысячи лет. Банк генов не подвержен воздействию космической радиации.

«Предполагается, что при помощи этого банка генов будет создана новая человеческая цивилизация», − говорится в репортаже. Позже китайская компания планирует создать космический банк генов, в котом будут храниться уже миллионы образцов. Этот ресурс потом отправят на Марс и «планеты, аналогичные Земле».

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