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На стадионе «Динамо» опять исправили водосток − теперь вода потечёт по ступеням

29.10.2018 10:59 — Разное | KYKY  
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На обновлённом стадионе «Динамо» никак не могут разобраться, что же делать с водосточными трубами. Сначала вода с них текла прямо под ноги зрителям, затем трубы просто повернули в другую сторону. Теперь под ними сделали маленькую ливнёвку, которая выведет воду на ступени. Фотографии опубликовал telegram-канал «Белорусский футбол».

А ещё газон плохой

В воскресенье на стадионе прошел важнейший матч чемпионата Беларуси по футболу − встречались минское и брестское «Динамо». После матча главной темой для обсуждения был газон, потому что его состояние не понравилось никому, пишет «Трибуна». Главный тренер минской команды сказал, что «для нас это нонсенс». И добавил, что обидно перед соперником за такой газон. Но объяснил, что команда арендует поле, поэтому не виновата в произошедшем и никак не может повлиять на ситуацию.

По словам очевидцев, в субботу поздно вечером на арене горели прожектора. Есть информация, что это проводилась съёмка для детского «Евровидения». Возможно, это и повлияло на качество газона. 

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На обновлённом стадионе «Динамо» никак не могут разобраться, что же делать с водосточными трубами. Сначала вода с них текла прямо под ноги зрителям, затем трубы...
 
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