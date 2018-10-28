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На стадионе «Динамо» опять исправили водосток − теперь вода потечёт по ступеням
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На обновлённом стадионе «Динамо» никак не могут разобраться, что же делать с водосточными трубами. Сначала вода с них текла прямо под ноги зрителям, затем трубы просто
А ещё газон плохой
В воскресенье на стадионе прошел важнейший матч чемпионата Беларуси по футболу − встречались минское и брестское «Динамо». После матча главной темой для обсуждения был газон, потому что его состояние не понравилось никому,
По словам очевидцев, в субботу поздно вечером на арене горели прожектора. Есть информация, что это проводилась съёмка для детского «Евровидения». Возможно, это и повлияло на качество газона.
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