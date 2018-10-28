О борьбе с коррупцией на районном уровне

17 октября в Сморгони состоялось плановое заседание районной комиссии по противодействию коррупции, которое провел заместитель председателя райисполкома Геннадий Бычко. В работе комиссии принял участие старший следователь отдела по расследованию преступлений против интересов службы и порядка исполнения воинской обязанности СУ УСК Республики Беларусь по Гродненской области Александр Войшнис.

В ходе мероприятия было отмечено, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением внутренней политики нашего государства. В республике создана законодательная база, определяющая систему мер по борьбе с коррупцией, организуются предупредительно-профилактические мероприятия. Успешно реализуется принцип неотвратимости наказания. Должностные лица, уличенные в совершении коррупционных преступлений, невзирая на занимаемые должности несут ответственность по всей строгости закона. То, что в нашей стране выявляются факты коррупционного поведения в системе государственного управления, свидетельствует о том, что это негативное явление по-прежнему имеет достаточно масштабный характер.

Отметим, что на руководителей государственных органов и организаций возложена обязанность принимать установленные законодательством меры, направленные на предотвращение коррупции. Несмотря на это, правоохранительными органами отмечаются факты неудовлетворительной работы по профилактике коррупционных проявлений. Важно помнить и знать, что руководители государственных органов, организаций и предприятий несут персональную ответственность за непринятие мер, направленных на борьбу с коррупцией.

По состоянию на 30 сентября 2018 года ОБЭП Сморгонского РОВД выявлено 28 преступлений, из которых 11 являются коррупционной направленности. Так, в сфере промышленности выявлено три преступления по ст. 424 УК РБ («Злоупотребление властью или служебными полномочиями») и одно преступление по ч. 3 ст. 211 УК РБ («Присвоение либо растрата»). В сфере АПК выявлено два преступления по ч. 1 ст. 211 УК РБ («Присвоение либо растрата»), одно преступление по ч. 1 ст. 210 УК РБ («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»), одно преступление по ч. 1 ст. 427 УК РБ («Служебный подлог»).

К тенденциям, рискам и угрозам коррупционной составляющей совершения преступлений по итогам девяти месяцев 2018 года в Сморгонском районе можно отнести сферы АПК, образования, торговли и промышленности. Вместе с тем, за вышеуказанный период времени сотрудниками ОБЭП Сморгонского РОВД изъято 983 литра спиртосодержащей жидкости на общую сумму 19600 рублей, 50 литров дизельного топлива на сумму 68,5 рубля, составлен административный протокол по ст. 12.7 ч. 1 КоАП РБ по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота черного металла. Изъято 700 кг лома черных металлов на сумму 182 рубля. Составлено два протокола за осуществление незаконной операции с иностранной валютой.

В настоящий момент основным приоритетом ОБЭП Сморгонского РОВД является выявление тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами предприятий и организаций Сморгонского района.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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