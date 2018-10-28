Лукашенко забросил шайбу на турнире любителей

В Минске начались Седьмые республиканские соревнования по хоккею среди любителей. В первом матче победу одержала команда президента Беларуси Александра Лукашенко, передает телеканал «МИР 24».

Лукашенко забросил шайбу мощным кистевым броском в верхний угол ворот.

Матч открытия выдался весьма зрелищным. Соперником команды президента была дружина из Минской области. За 25 секунд до первого перерыва команда Лукашенко открыла счет. А переломить ход игры удалось только во втором периоде.

«Была долгая пауза, много не играли. Приятно выйти снова и начать сезон», -отметил Дмитрий Мелешко, нападающий команды-победительницы.

Во втором туре соревнований команда главы государства встретится с соперниками из Могилевской области 3 ноября в Шклове. Решающие матчи пройдут в апреле 2019 года.