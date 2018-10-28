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Лукашенко забросил шайбу на турнире любителей

29.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске начались Седьмые республиканские соревнования по хоккею среди любителей. В первом матче победу одержала команда президента Беларуси Александра Лукашенко, передает телеканал «МИР 24». 

Лукашенко забросил шайбу мощным кистевым броском в верхний угол ворот. 

Матч открытия выдался весьма зрелищным. Соперником команды президента была дружина из Минской области. За 25 секунд до первого перерыва команда Лукашенко открыла счет. А переломить ход игры удалось только во втором периоде.

«Была долгая пауза, много не играли. Приятно выйти снова и начать сезон», -отметил Дмитрий Мелешко, нападающий команды-победительницы.

Во втором туре соревнований команда главы государства встретится с соперниками из Могилевской области 3 ноября в Шклове. Решающие матчи пройдут в апреле 2019 года.



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Теги: Минск
 
 
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Команда президента Беларуси одержала победу в матче открытия, состоявшемся в Минске.
 
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