ягодка: певице, телеведущей, бизнесвумен Ларисе Грибалевой – 45!

2,5 года назад Лариса Грибалева родила младшую дочь Алену. Но в декретный отпуск не уходила: гастролировала и занималась бизнесом. 3 ноября телеведущая возвращается на телеэкран.

Недавно, в преддверии дня рождения, Лариса Грибалева запустила в социальных сетях хэштег #ягодка. Поклонники сразу поняли, о какой дате идет речь. Да-да, в это верится с трудом, но миниатюрной и хрупкой леди …сорок пять!

Отметить 45-летие певица, телеведущая, бизнесвумен, мама троих детей решила сольным концертом, подготовка к которому сейчас в самом разгаре. Задействованы все лучшие друзья и коллеги певицы – Владимир Максимков, Егор Хрусталев, Сергей Кухто, Наталья Кудрина… Состоится концерт 30 ноября в «Прайм холл» и пройдет в стиле съемок самой популярной в 90-е годы телепрограммы «Все нормально, мама!». Виновница торжества обещает: будут интерактив, розыгрыши, сюрпризы, угощение и много хороших песен. Уже сейчас на краудфандинговой платформе ulej.by можно поддержать проект .

Сложный выбор

Стоит ли считать проведение концерта возвращением в медийное пространство? Ведь после рождения младшей дочери Алены, которой сейчас 2,5 года, имя Ларисы Грибалевой почти не появлялось в новостях светской хроники.

- Вообще-то как такового декретного отпуска у меня не было, - признается певица. – Все это время я активно гастролировала по Беларуси с концертами. Выступала в маленьких городках, давала от 7 до 15 концертов в месяц. А поскольку в Минске я давно не выступала с «сольниками», и родилась идея устроить праздник, встретиться с теми людьми, с которыми мы давно не виделись, вспомнить старые песни, пообщаться. Тем более, я не уверена, что захочу что-то подобное «замутить» в 50 лет (смеется.)

- Как продаются билеты на выступления в других городах Беларуси? В прессе не раз писали, как часто на концерты наших исполнителей либо билеты вообще не раскупаются, либо распределяются по разнарядке.

- Чтобы мы ходили и кому-то «втюхивали» билеты на концерты, такого, конечно, нет. Бывает, когда билеты продаются плохо, тогда смысла проводить концерт нет. А бывает наоборот: люди задолго узнают про предстоящее выступление и бронируют билеты заранее. Видимо, все зависит от администраций концертных залов: есть люди, которые любят свое дело, поэтому на различных мероприятиях в их ДК всегда есть публика. Но помимо коммерческих концертов я много выступаю на благотворительных мероприятиях бесплатно.

Нет натхнення?

- Насколько сложно или легко сегодня исполнителю пополнять репертуар новыми песнями?

- Посотрудничать с Егором Хрусталевым и Сашей Немо, которые написали для меня немало песен, сегодня пока не получается, потому что они оба очень заняты. Раньше как было: к Саше пришло натхненне, и он создал для меня песню…

С другой стороны, сейчас многие авторы, в том числе из России и Украины, присылают свои композиции, но они в большинстве своем написаны как под копирку, поэтому сделать выбор нелегко. Правда, одну песню я выбрала: планирую исполнить ее на сольном концерте в Минске. Для меня главное, чтобы была история. Я не могу петь про «розы-морозы». Молодежь сегодня в основном пишет а ля европейская, американская танцевальная музыка: им все равно, что в тексте происходит, главное – музыкальный ряд. А я из 90-х, поэтому для меня первичен, важен текст. Я должна какую-то эмоцию передать!

- Сегодня почти у каждого исполнителя и телеведущего есть ивент-бизнес. Неужели так велик спрос на праздники даже в экономически неблагоприятные времена?

- Люди хотят праздника. А конкуренция среди ивент-агентств большая. Что касается «Праздничного бюро Ларисы Грибалевой», то мы не участвуем в тендерах, а в основном работаем с постоянными клиентами, специализируясь на проведении бизнес-мероприятий, конференций, тимбилдингов. Я не люблю все эти темы, когда ставят условия: «Сделайте то-то и то-то, тогда выиграете»… Есть еще стереотип: если у Грибалевой, то это будет безумно дорого. Однако мы с нашим опытом работы наоборот можем подсказать, как оптимизировать бюджет, выделенный на мероприятие. Поэтому нам и доверяют.

К слову, «Праздничное бюро Ларисы Грибалевой» было первым из агентств, которое стало работать, придерживаясь следующего принципа: мы расписывали заказчикам гонорары артистов, которых они хотят пригласить, и отдельной строкой – свой гонорар с описанием, почему берем эти деньги. Другие агентства сначала работали за процент от бюджета мероприятия, но сейчас тоже к этому пришли.

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- Извечный вопрос: кого из артистов чаще хотят видеть на корпоративах?

- Кавер-бэнды, которые могут исполнить любую музыку – от хитов «AC/DC» до песен Юрия Антонова. При этом не нужно тратить огромные бюджеты на какую-то одну «звезду», которая двадцать минут попоет и все. С другой стороны, если хотят, чтобы был Киркоров, - будет вам Киркоров!

Снова в кадр?

- Было время, когда по опросам самой популярной женщиной в Беларуси была телеведущая программы «Все нормально, мама!» Лариса Грибалева, а мужчиной – теннисист Максим Мирный. Есть что вспомнить!

- Честно говоря, я очень скучаю по тем временам. Но, как мы сейчас шутим, воспоминания есть либо на фотографиях, либо в голове. Тогда все было так интересно и стремительно, что не было времени фотографироваться. Да я и не думала об этом. У меня даже нет ни одной фотографии с Юрием Николаевым со съемок программы «Утренняя почта», но, когда я об этом говорю, мне не верят, думают, что я что-то скрываю (смеется.)

И по камере я очень скучаю. Мне кажется, наша любовь была взаимной. Буквально недавно я узнала о том, что с 3 ноября буду вести «Субботнее утро» на «РТР-Беларусь» с актером Денисом Паршиным.

- В чем плюсы известности? Наверняка многие двери теперь нараспашку?

- Да не было такого, чтобы я пришла куда-то: «Я – Лариса Грибалева!» и двери для меня открылись. Наоборот, я стесняюсь так себя вести. Мне проще воевать за других. Восстанавливать справедливость, когда в этом нуждается тот, кого обидели.





- Например?

- Допустим, когда в рамках проекта «Супермама» многодетные мамы рассказали о своих проблемах, мы нашли возможность, чтобы женщин с их проблемами приняли на уровне городских властей.

- Лариса, а период депутатства как вспоминается?

- В каких-то вопросах было сложно эмоционально. Все наверняка знают ситуацию с Боровлянским лесом, который хотят вырубить, а жители всячески пытаются его отстоять. Сложилась странная ситуация, когда людей, живущих в коттеджах, называют буржуями. Мол, лес им еще подавай! Если хочешь жить в лесу, так и поезжай в лес! А я в принципе против уничтожения лесов: я считаю, что и в городе должно быть больше деревьев. И я в целом за улучшение жизни! Я не считаю плохим то, если человек хочет жить лучше. Ведь чем больше людей живут хорошо, тем выше общий уровень жизни. Все эти заявления «о буржуях» от узколобости и необразованности.

У меня одно время даже была мысль поступить в Академию управления при президенте. Но я поговорила со своим другом и поняла, что дальнейшая деятельность в таком ключе не будет меня радовать. Да, я хочу сделать мир лучше. Но надо ли миру, чтобы я что-то делала?

Хаотичное движение

- Как сегодня удается распределять время между семьей, бизнесом и творчеством и все успевать?

- Хаотично (смеется.) Меня часто спрашивают о том, как я все успеваю. А я по чуть-чуть везде не успеваю. У меня обычно по три блокнота, в которые я записываю, что мне нужно сделать. И всё равно забываю половину, поэтому всегда прошу напоминать мне о важных съёмках или встречах.

- Говорят, хороший начальник тот, которому не нужно ходить на работу: процесс и без него прекрасно налажен.

- Я плохой начальник и хороший исполнитель, поэтому все дела держу на личном контроле. Передо мной можно поставить любую задачу, и, если я ее не решу, то придумаю, как жить с тем, что ее не удалось решить.

И я не бизнесмен. Меня очень смешило, когда кто-то из журналистов мне говорил: «Ваши конкуренты называют вас Маргарет Тэтчер - железной леди в бизнесе». Я: «Да? Ну ладно! Пусть так думают!»

- А в семье тоже все хаотично, как и в бизнесе?

- Мы живем с моими родителями: они продали всю недвижимость, машину и построили пристройку к нашему дому. Конечно, бывают и сложности, как в каждой семье. Но мамина помощь неоценима: если бы не она, я бы сейчас не сидела здесь и не давала интервью. А так Алену можно оставить с бабушкой.

Я мама сразу предложила: «Занимайся только ребенком». Но она, кроме того, еще с утра до вечера копается в огороде, а потом еще обижается: «Ах, вы виноград не едите. Все – не буду выращивать!» Сегодня, кстати, они с Аленой яблоки собирали.

- Если Алена еще совсем малышка, то старшие дети, наверное, уже определились, кем хотят стать?

- Алиса – ей 15 лет – хочет быть актрисой. У Арсения – ему 13 лет – хорошие успехи в большом теннисе. Пока ему, правда, не везет с ростом: сейчас он весь в мать, и ждем, когда пойдет в папу.

Конечно, дети могут хотеть быть кем угодно. Но я пока не нашла в Минске специалиста – тьютора, который мог бы при помощи тестов определить, к чему у ребенка есть способности. В Москве это уже распространено. Надеюсь, мы этот вопрос решим, потому что не хочется, чтобы у детей было в будущем потерянное время из-за того, что они будут заниматься тем, что им неинтересно.

У старших сейчас переходный возраст, есть свои сложности, но я стараюсь находить с ними общий язык. А как же иначе: я же мать! (Смеется.)

Честно говоря, сегодня по рассказам подружек, у которых дети закончили вузы, я знаю, насколько сложно молодежи устроиться на работу. Вообще никого не берут без опыта! Многие столкнулись с проблемой: дети – молодцы, поступили на бюджет, отлично отучились, а работать негде. Подружки звонят мне и просят: «Помоги куда-нибудь ребенка пристроить!» Всегда было важно, чтобы дети получили хорошее образование – они его получили, а смысл?

- В связи с этим вопрос: все же в жизни больше поводов для разочарований или радости?

- Я счастливый человек, и во многом мне не на что жаловаться. Однако, если мыслить глобально, то, конечно, очень расстраивает, что в XXI веке наряду с людьми, которые придумывают гениальные вещи, например, в плане медицины, есть такие, которые становятся убийцами, террористами… И ты думаешь: в какой момент маленький ребенок превращается в зверя? Ну и разочаровывает общение с некоторыми людьми. В нашем возрасте уже без проблем видишь, кто с тобой искренне общается, а кто – нет…