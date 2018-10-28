Известный эколог Лора Уильямс погибла в Брянской области

Консультант Всемирного фонда дикой природы (WWF), известный эколог и жена первого директора заповедника "Брянский лес" Игоря Шпиленка Лора Уильямс погибла в воскресенье в брянской деревне Чухраи.

Как сообщает в Фейсбуке И.Шпиленок, несчастье произошло во время обучения лошади.

По информации местных СМИ, лошадь сбросила Лору, а затем наступила. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

На сайте WWF сообщается, что Л.Уильямс выросла в США в штате Колорадо, обожала лошадей и дикую природу.

"Желание уберечь биологическое разнообразие Земли привели Лору в Корнельский университет, где она занималась вопросами охраны природы и учила русский язык. В 1993 году 23-летняя Лора Уильямс приехала в Россию, чтобы работать в WWF. Четыре года она посвятила работе в московском офисе, воплотив в жизнь десятки программ. Лора Уильямс - человек, с которого началась история WWF России",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1997 году Лора переехала в деревню Чухраи под Брянском, где и осталась жить с мужем Игорем Шпиленком - основателем заповедника "Брянский лес". В последние годы именно там она работала над своим новым проектом "Человек и Лошадь".

"Это программа личностных тренингов с лошадьми. Лора жила этим проектом, в его основе - идея равенства: животные должны быть партнерами, а не слугами",- говорится в сообщении.

Л.Уильямс будет похоронена во вторник в брянской деревне Чухраи.