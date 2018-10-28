Tokio Hotel отметят 15-летие ностальгическим концертом в Минске

Немецкая рок-группа Tokio Hotel выступит 15 июня 2019 года в минском Prime Hall. Мировой тур Melancholic Paradise приурочен к 15-летию коллектива, билеты поступят в продажу 6 ноября.



Фото: tokiohotelcanada.com

Начав карьеру в небольшом немецком городке Магдебурге, Билл, Том, Густав и Георг добились мировой популярности. Их записи разошлись тиражом более 10 миллионов экземпляров, на их счету больше 100 международных и национальных наград, включая статуэтку американских MTV VMA, пять European Music Awards, четыре MTV Latin Music Awards и даже MTV Japan Music Award.

Tokio Hotel всегда оставались верны принципу отражения личных переживаний в песнях и при этом не боялись экспериментировать со звуком и визуальным стилем: запоминающиеся костюмы, нестандартные декорации и необычные световые партитуры. Креативным двигателем коллектива все эти годы остается вокалист Билл Каулитц. Лидер Tokio Hotel делится:

— Я редко оглядываюсь назад, но, когда это происходит, меня наполняют радость и ностальгия. Когда я смотрю вперед, я чувствую меланхолию, как когда мне было 13 лет и я сидел в своей комнате, мечтая о больших сценах мира. В новом шоу будет и то, и другое. Это будет сумасшедшее путешествие.

Программа будет включать лучшие песни за всю карьеру группы, а также композиции из нового альбома, который выйдет в 2019 году. Первая часть мирового турне Tokio Hotel стартует в конце апреля концертами в Великобритании и охватит 17 стран Европы, включая Беларусь.

Когда: 15 июня, 20.00. Где: Prime Hall. Сколько: танцпол — от 77 рублей, сидячие — от 83 до 113 рублей.