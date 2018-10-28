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Tokio Hotel отметят 15-летие ностальгическим концертом в Минске
Немецкая рок-группа
Начав карьеру в небольшом немецком городке Магдебурге, Билл, Том, Густав и Георг добились мировой популярности. Их записи разошлись тиражом более 10 миллионов экземпляров, на их счету больше 100 международных и национальных наград, включая статуэтку американских MTV VMA, пять European Music Awards, четыре MTV Latin Music Awards и даже MTV Japan Music Award.
Tokio Hotel всегда оставались верны принципу отражения личных переживаний в песнях и при этом не боялись экспериментировать со звуком и визуальным стилем: запоминающиеся костюмы, нестандартные декорации и необычные световые партитуры. Креативным двигателем коллектива все эти годы остается вокалист Билл Каулитц. Лидер Tokio Hotel делится:
— Я редко оглядываюсь назад, но, когда это происходит, меня наполняют радость и ностальгия. Когда я смотрю вперед, я чувствую меланхолию, как когда мне было 13 лет и я сидел в своей комнате, мечтая о больших сценах мира. В новом шоу будет и то, и другое. Это будет сумасшедшее путешествие.
Программа будет включать лучшие песни за всю карьеру группы, а также композиции из нового альбома, который выйдет в 2019 году. Первая часть мирового турне Tokio Hotel стартует в конце апреля концертами в Великобритании и охватит 17 стран Европы, включая Беларусь.
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15 июня 2019 года в минском Prime Hall немецкая группа Tokio Hotel представит программу Melancholic Paradise. Билеты поступят в продажу 6 ноября.
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