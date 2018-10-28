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В Австралии кот провел в работающей стиральной машине 9 минут и не пострадал
В австралийском городе Бендиго шестимесячный кот по имени Маугли забрался в работающую стиральную машину и почти не пострадал. Об этом
Трагедия чуть не произошла в субботу. По словам Белинды Джолли (Belinda Jolley), хозяйки Маугли, в работающей стиральной машине кот провел около девяти минут. Скорее всего, Маугли забрался в нее, когда Белинда вышла из прачечной.
В какой то момент она услышала мяуканье, но подумала, что Маугли где-то прячется. Вскоре сыновья Белинды заметили кота в стиральной машине и забили тревогу — его быстро достали из стиралки, начали вытирать возле обогревателя и сразу же отвезли к ветеринарам.
В лечебнице Маугли провел ночь — ветеринары опасались, что из-за моющего средства у него могли возникнуть проблемы с глазами или легкими. Но уже в воскресение Маугли вернулся домой — он практически не пострадал.
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У ветеринара кот провел ночь, но почти не пострадал.
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