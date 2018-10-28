"Здесь по-прежнему 90-е. И "Уралмаш" жив"



Фото: «Новая газета»

Audi, пострадавшая при стрельбе на проспекте Космонавтов.

Часть 1. Сорванная «стрелка»

Екатеринбург все еще застрял в 90-х. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Часть 2. Две стрельбы

Дмитрий Зайцев после покушения

«В интересах предварительного следствия и соблюдения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, руководствуясь статьей 161 УПК РФ в части интересующих Вас вопросов, касающихся стадии предварительного следствия и процессуального статуса лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, следственные органы полиции в настоящее время воздерживаются от комментариев, надеясь на понимание и дальнейшее сотрудничество».

«Таганский ряд»

Петр Саруханов / «Новая газета»

Часть 3. Империя «Уралмаш»

«Была дверь, за которой находится мусоропровод. Она открылась, и появился мужчина, ростом 185 сантиметров, на голове капюшон. Я увидел пистолет с глушителем. Это был пистолет Макарова. Я подумал, что это разбой. Четко услышал лязганье затвора и упал. Если бы я не повернул голову, то выстрел бы пришелся в висок».

«Я не бандит, чтобы заниматься вышибанием долгов. Да, действительно были 5 миллиардов долга от управляющих компаний. Мы занимались претензионной деятельностью в рамках закона. Сотрудничали с правоохранительными органами. Я не исключаю, что у каких-то управляющих компаний было желание повлиять на деятельность нашего филиала, и обстоятельства свели их с Дудко».

«Я был одним из его звеньев, пожалуй, наиболее тяжелого направления — Уралмаша Орджоникидзевского района, — писал он. — Сейчас, на мой взгляд, настало благоприятное время для мести нам, старой гвардии. Многие жулики уже освободились, вышли взрослыми ребятами, а их вышло уже очень много, вот и долбануло одновременно по Борису [Тимониченко] и мне».

Екатеринбург. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

ЖКХ, отели, связь и церковь

«Органы внутренних дел не раскрывают оперативную составляющую своей деятельности. Что касается организованных преступных сообществ «Центр» и «Уралмаш», то они в результате предпринятых МВД мер действительно прекратили свое существование».

Все началось с удивления.В Екатеринбург, на новое место работы, я приехал в начале сентября. И на следующий же день после приезда прочитал в местных СМИ: на проспекте Космонавтов неизвестные расстреляли из автоматов автомобиль Audi.Ни в Москве, ни в Кирове, ни в Крыму — на предыдущих местах работы — мне не доводилось слышать о стрельбе из автоматов. Казалось, подобное осталось в далеких 90-х.В тот же день я встретился с екатеринбургской коллегой— Чему ты удивляешься? — переспросила она.— Ну, — говорю, — это ненормально. Нигде уже не стреляют.— Не знаю, по-моему, обычное дело, — сухо резюмировала Изольда.Через несколько недель СМИ снова сообщили о стрельбе: на этот раз в пригороде Екатеринбурга. Стреляли в арбитражного управляющего. Два случая за месяц — не многовато ли? Знакомый, работающий в одной из крупных российских корпораций в Екатеринбурге, в ответ на мой вопрос, нормально ли происходящее, посмеялся:«Привыкай. Это не Москва. Здесь до сих пор 90-е. И «Уралмаш» жив».Возможно, это преувеличение. Когда одна из самых жестоких банд России ОПГ «Уралмаш» была в полной силе — кровь в Екатеринбурге лилась рекой. «Уралмашевцы» убивали бизнесменов, захватывали предприятия, воевали с полицией — даже стреляли из гранатомета по зданию свердловского РУБОП. Сейчас, конечно, размах скромнее. Но тот факт, что кровь льется и в наши дни, причем не в пьяных драках, а именно в криминальных разборках, не получается воспринимать как «обычное дело».Несколько недель мне пришлось потратить на поиск источников. Многие люди, знающие ситуацию, просто отказывались говорить. Еще какое-то время ушло на составление списка активов, которые контролируются людьми, имеющими репутацию представителей криминального мира. Фраза «Уралмаш» жив» перестала казаться чем-то ироничным.16 октября около дома № 115 на Омской улице прохожие наблюдали «сходку»: две группы мужчин крепкого телосложения, всего около 40 человек, выясняли отношения на повышенных тонах.— Они делили какие-то сферы влияния. В том числе говорилось об автомобильном бизнесе, — рассказал «Новой газете» работник промзоны, где произошел конфликт.После того, как вербальные аргументы закончились, в ход пошли кулаки. Однако серьезных последствий драка не приобрела: очевидцы стычки еще в начале «сходки» вызвали полицию: заслышав сирены, большая часть конфликтующих разбежалась.говорит пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. —Задержанных на «стрелке» впоследствии отпустили: не было формальных оснований их задерживать. Однако интереснее самой драки оказались личности ее участников.— говорит источник «Новой». —«Яковлевских» в Екатеринбурге ассоциируют с предпринимателем Валерием Яковлевым, который до 2017 года входил в число соучредителей ЧОП «Ягуар» и фамилию которого местные СМИ связывают с двумя из трех ключевых банд города: «Уралмаш» и «Синие». «Наумовские», по сведениям местных СМИ, могут иметь отношение к Олегу Наумову — также человеку, связанному с охранным бизнесом.— отмечают наши источники.Преступление «с кровью» произошло в пригороде Екатеринбурга Березовском 21 сентября.В этот день арбитражный управляющийкак обычно вышел из своего дома на улице Серова в Березовском, сел в авто, проехал 200 метров и увидел лежащее поперек дороги бревно. Когда мужчина вышел из автомобиля, чтобы убрать препятствие, началась стрельба.— рассказывает Дмитрий. —Для покушения на Зайцева использовали пистолет «Оса». Нападавший стрелял сзади, с расстояния около двух метров.Отстрелявшись в Дмитрия, нападавший побежал в сторону расположенных неподалеку гаражей. Оттуда выехала Honda Legend и забрала его. Дмитрий, несмотря на ранение, бросился в погоню.рассказывает Зайцев. —Нападавшие, впрочем, выдали себя сами. От Дмитрия они оторвались, свернув в промзону у Новосвердловской ТЭЦ. Там бросили машину на территории предприятия «Бэст Сервис Групп». А на выходе из промзоны посмотрели в камеру видеонаблюдения.Рабочие «Бэст Сервис Групп», обнаружив брошенный автомобиль, вызвали полицию. Полицейские изучили камеры и установили личности нападавших.рассказывает адвокат Дмитрия Зайцева. —Любопытный факт: и водителя, и стрелка полицейские после допроса отпустили.— объясняет ситуацию Дмитрий Зайцев. —С заказчиком в истории с нападением на Зайцева все непросто. Первоначально таковым назвали известного в Екатеринбурге криминального авторитета Михаила Клока (признавался виновным в грабежах и организации покушений в период с 2003 по 2006 годы): в «Хонде» нападавших нашли документы на его автомобиль.— говорит Дмитрий Зайцев. —Сам Зайцев на следствии предположил, что нападение на него мог организовать бывший собственник «Удмуртского завода строительных материалов» (предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге): у арбитражного управляющего с собственником был конфликт «по поводу процедуры банкротства».— говорит Зайцев. —Уголовное дело по факту нападения на Дмитрия Зайцева возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия»).— спрашиваю я у адвоката Михаила Баля.отвечает он.В ГУ МВД по Свердловской области на просьбу «Новой газеты» прокомментировать квалификацию дела и другие нюансы покушения на Дмитрия Зайцева ответили следующее:говорит Дмитрий Зайцев в конце нашей встречи.Но если эта ситуация коснется моей семьи и близких — тогда будет война. Тогда все может пойти по другому сценарию, вне рамок правового поля. Это нормально для нашего региона.5 сентября на проспекте Космонавтов неизвестные расстреляли из автомата Калашникова черный автомобиль Audi А8 с красивым госномером B00*PP. Нападение произошло около 17.20 по местному времени.— рассказал «Новой газете» источник, знакомый с ситуацией.Тот факт, что в автомобиле действительно находился, подтвердила его супруга Сусанна. От подробных комментариев она отказалась, заявив, что это не в интересах следствия. А следствие по нападению на Мартиросяна действительно идет интересно. Во-первых, дело возбуждено не по ст. 30, ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство», а по ч. 2 статьи 162 УК РФ — «Разбойное нападение с применением огнестрельного оружия».По сообщениям источников «Новой», в Audi везли довольно крупную сумму денег — порядка 30 млн рублей. Деньги предположительно могут быть связаны с «Таганским рядом».«Таганский ряд» — крупный вещевой рынок, основанный в начале 90-х екатеринбургскими воинами-афганцами. Сегодня об афганцах здесь ничего не напоминает. Рынок и его окрестности превратились в свердловский филиал Шанхая: азиатские торговцы продают товары азиатского производства, по соседству с «Таганским рядом» возведены торговые центры «Пекин» и «Ханой».Однако занимаются здесь не только торговлей.«Теневую сторону» бизнеса, ведущегося на «Таганском ряду», показал прошедший в прошлом году судебный процесс над т.н. «уральско-китайской финансовой ОПГ». На скамье подсудимых оказались десять человек — граждане России и Китая. Им вменялось пять статей УК РФ: «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Незаконное образование юридического лица», «Изготовление поддельных печатей и штампов», «Совершение валютных операций с использованием подложных документов», «Легализация денежных средств, полученных преступным путем». По версии следствия, с апреля по декабрь 2014 года подсудимые вывели на счета китайских компаний порядка 595 млн рублей.Схема вывода была такой: подсудимые принимали наличные от работавших на «Таганском ряду» китайских предпринимателей, после чего за процент передавали эти деньги российским коммерсантам, желающим незаконно обналичить доходы. Взамен российские бизнесмены безналом переводили эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм. А эти фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. После этого рубли конвертировались в доллары США и китайские юани, а затем перечислялись на счета китайских компаний под видом оплаты договоров аутсорсинга.— подчеркивает источник «Новой». —19 февраля 2016 года в подъезде многоквартирного дома на улице Родонитовой произошло одно из самых громких преступлений в современной истории Екатеринбурга. На выходе из собственной квартиры был тяжело ранен бывший глава городского УВД генерал-майор. Киллер выстрелил ему в голову. Пуля попала в челюсть, и генерал-майор остался жив.В больнице он описал нападавшего, а позже заявил, что узнал в нем бывшего начальника РОВД по Орджоникидзевскому району ЕкатеринбургаВот как описывал Тимониченко покушение в ходе судебного разбирательства (цитата по Ura.ru):Говоря о причинах нападения на себя, Тимониченко, возглавлявший на тот момент службу безопасности свердловского филиала ПАО «Т Плюс» (компания олигарха, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения), выдвинул интересную версию:Упоминание управляющих компаний в контексте покушения на Тимониченко любопытно тем, что как минимум три екатеринбургских УК на момент покушения могли быть связаны с бизнесменом Григорием Терентьевым. Григорий — сын, то есть человека, которого считали одним из лидеров ОПГ «Уралмаш». В 2001 году Терентьев-старший был приговорен Свердловским областным судом к 12 годам лишения свободы за участие в так называемом «десанте «Уралмаша» — группе из 17 человек, которых обвиняли в 28 убийствах, грабежах, вымогательстве и терроризме. Приговор, однако, не устоял в Верховном суде, мужчина был полностью оправдан и вышел на свободу. СМИ в те годы писали, что в ходе судебных заседаний остальные обвиняемые брали на себя вину за эпизоды преступлений, в которых подозревался Сергей Терентьев.Версия о причастности «Уралмаша» к покушению на Бориса Тимониченко отрабатывалась серьезно. Пресса со ссылкой на источники сообщала, что Олег Дудко был уволен из органов именно за связи с группировкой. Полиция и Следственный комитет проводили обыски в отеле «Гранд Авеню», считая его, судя по всему, неформальным офисом «Уралмаша». О причастности выходцев из ОПГ к покушению заявлял и сам Дудко. В прессе было опубликовано его письмо:Сам себя Дудко называл жертвой «хорошо спланированной операции» ОПГ.Были «уралмашевские» причастны к покушению на Бориса Тимониченко или нет — до сих пор остается под вопросом. Однако покушение на генерал-майора вскрыло их силу: по ходу следственных действий СМИ сообщали о тех или иных активах, связанных с бывшими авторитетами. Бизнес-империя «Уралмаша» оказалась одной из самых богатых в городе и сегодня, то есть спустя два года после покушения на Тимониченко. Эти богатства «уралмашевские» только приумножили.К моменту покушения на Бориса Тимониченко у него могли быть конфликты с управляющими компаниями ООО УК «Татищевская», ООО «УК ЖК «Адмиральский» и ООО УК «Универсал», руководящие должности в которых, по данным «Интерфакс-СПАРК», в разное время занимал бизнесмен Григорий Терентьев, сын авторитетного предпринимателя Сергея Терентьева.Как уже говорилось выше, в 2002 году Терентьев-старший был полностью оправдан Верховным судом по делу о грабежах, убийствах и терроризме.С 2002 года «Уралмаш» начал активно развиваться и в настоящий момент представляет собой настоящую бизнес-империю.В 2017 году, по сообщениям екатеринбургских СМИ, под управление сына Сергея Терентьева перешла крупнейшая управляющая компанию города — «Верх-Исетская». В прошлом году выручка этой компании составила 1,9 млрд рублей, она контролирует до 20% городского рынка ЖКХ.Всего приближенные Терентьева на данный момент могут иметь отношение к пяти крупным коммунальным компаниям: помимо уже упомянутой», это «Радомир-Инвест» (выручка 884 млн рублей), «Урал-СТ» (909 млн рублей), «ЖКХ Октябрьского района» (1,4 млрд рублей) и «РЭМП Железнодорожного района» (1,2 млрд).Когда следствие проверяло связь между «Уралмашем» и покушением на Бориса Тимониченко, обыски проходили в отеле «Гранд Авеню», который входит в Usta Group. Генеральный директор Ustaимеет с Сергеем Терентьевым прямые бизнес-связи. Вместе они являются учредителями отелей «Премьер» и «Центральный»: Терентьев входит в состав учредителей напрямую, а Данилик — через подконтрольную «Евро-Азиатскую холдинговую компанию».Всего у Usta Group шесть отелей в Екатеринбурге, пять ресторанов и собственная служба кейтеринга. Компания также предоставляет услуги в области бизнес-путешествий.Третьим столпом «авторитетной» бизнес-империи можно считать мобильную связь. В Свердловской области существует местный сотовый оператор — «Мотив». Компания также предоставляет услуги связи в Курганской области, ХМАО и ЯНАО. Выручка компании за 2017 год — 6,6 млрд рублей. Фамилия учредителя «Мотива», бизнесмена Виталия Кочеткова, упоминалась в СМИ в связи с деятельностью конкурентов ОПГ «Уралмаш» по 90-м — «центровыми».Помимо «Мотива» Кочетков также владеет банком «Уралфинанс», у которого, согласно официальному сайту, всего три отделения в Свердловской области: по одному в Екатеринбурге, Талице и Богдановиче., и Сергею Терентьеву «Новая газета» направляла запросы с просьбой изложить свое мнение: почему и местные СМИ (включая официальные), и наши источники называют их бывшими участниками преступных сообществ. Ни тот, ни другой ответа не дали.Помимо перечисленных компаний у Сергея Терентьева и Виталия Кочеткова есть и более мелкий бизнес: производство бутилированной воды, ювелирка, сдача площадей в аренду.На прошлых выборах в екатеринбургскую гордуму в депутаты прошли братья. С «Уралмашем» связывают их отца Андрея Вихарева, который сейчас находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.«Новой газете» также удалось найти связи «авторитетных» бизнесменов с РПЦ. Так, предприниматель, фамилия которого в местных СМИ упоминалась в связи с деятельностью ОПС «Уралмаш», до 2013 года являлся исполнительным директором фонда «Обретения культурных ценностей». Соучредителем этого фонда была Екатеринбургская епархия РПЦ. Цирельсон также является соучредителем прихода Во имя святителя Иоасафа Белгородского Екатеринбургской епархии. На момент публикации материала представители епархии не ответили на запрос редакции о связях с Олегом Цирельсоном.— говорит источник «Новой», знакомый с криминальным миром Екатеринбурга. —Официальный представитель ГУ МВД Свердловской областив ответе на запрос «Новой газеты» о том, следят ли правоохранительные органы за деятельностью компаний, связанных с выходцами из криминального мира, сообщил: