В «Ленкоме» прощаются с Николаем Караченцовым

В театре в этот день звучат самые известные песни в исполнении артиста. На сцене установлен гроб с телом актера. В зале собрались коллеги, близкие и поклонники Николая Караченцова.

Прощание с актером продлится до 13.00. Гражданская панихида начнется в 12.00. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание актера Николая Караченцова в старинном московском храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

После окончания траурной церемонии артиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с местом захоронения советского космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки РФ Марины Голуб.

Николай Караченцов сыграл в "Ленкоме" более чем в 20 постановках разных жанров: от драмы до рок-оперы. Первый успех актеру принесла главная роль в спектакле Марка Захарова "Тиль" (1974). Среди других работ - "Жестокие игры", "Автоград 21", "Звезда и Cмерть Хоакина Мурьеты", "Оптимистическая трагедия", "Гамлет", "Шут Балакирев". Самой известной стала роль графа Резанова в рок-опере "Юнона" и "Авось", которую Караченцов играл с 1981 года на протяжении свыше 20 лет.

Караченцов много снимался в кино, в его творческой копилке более 100 киноролей. Он с равным успехом играл в фильмах различных жанров: музыкальных, детских, приключенческих, драматических. Наибольшую известность ему принесли картины "Старший сын", "Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов", "Криминальный квартет", "Ловушка для одинокого мужчины", "Белые росы".

10 ролей, которые принесли успех Николаю Караченцову Подробнее



28 февраля 2005 года Караченцов, находясь за рулем своего автомобиля, попал в автомобильную аварию в Москве. Актер получил серьезную черепно-мозговую травму, более 20 дней провел в коме. Перенес несколько тяжелых операций и курсов реабилитации.

13 октября 2014 года состоялась премьера нового художественного фильма Национальной киностудии "Беларусьфильм" "Белые росы. Возвращение" молодого белорусского режиссера Александры Бутор. Это стало продолжением легендарного советского кинофильма с участием непревзойденного Николая Караченцова, который впервые после автомобильной аварии появился в этой картине на экране. Играл он того же Ваську Ходоса, что и в первом фильме "Белые росы". В том же костюме, с той же гармошкой. Роль - почти без слов, Николай Петрович лишь произнес: "Это я, Маруся. Я пришел".

Актер умер от остановки сердца 26 октября 2018 года в Москве за день до своего 74-летия.