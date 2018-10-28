В результате ДТП на месте погиб пешеход

По предварительной информации: 43-летняя жительница деревни Жидче, управляя автомобилем «Форд-Фиеста», двигалась по автодороге Р-147 «Стытычево-Невель-граница Украины (Невель)». На 1-ом км деревни Стытычево на улице Пинской совершила наезд на лежащего у правого края проезжей части 59-летнего жителя деревни Стытычево.



Известно, что данный пешеход привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД данный пешеход 5 раз по статьям 18.23 части 1 (4-раза) и части 2 (1-раз). Взята кровь на анализ, физическое состояние будет установлено. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.