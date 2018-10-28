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О молодом поколении дзюдоистов, психологическом давлении и дружбе вне ковра. Интервью с бронзовым призёром по дзюдо Дарьей Скрыпник

29.10.2018 12:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Международный день дзюдо отмечают в Беларуси 28 октября, и совершенно не случаен гость программы «Неделя спорта». В студии – Дарья Скрыпник, наша прекрасная дзюдоистка, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Дарья, сразу такой вопрос: цвет пояса в профессиональном дзюдо имеет значение?

О молодом поколении дзюдоистов, психологическом давлении и дружбе вне ковра. Интервью с бронзовым призёром по дзюдо Дарьей Скрыпник

Дарья Скрыпник, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо:
Да, конечно, имеет значение. Мастера международного класса имеют черный пояс. У заслуженного мастера спорта бело-красный пояс.

Отмечают ли дзюдоисты Международный день дзюдо?

Дарья Скрыпник:
Каждый дзюдоист отмечает, конечно.

Международная федерация каждый год дню дзюдо присваивает какое-то понятие. В этом году это понятие «дружба». Удается ли вам дружить со своими оппонентками?

Дарья Скрыпник:
А по-другому никак, у нас дружат. И хотя в каждой весовой категории у тебя есть свои соперники, у меня в моем весе есть оппонентки, но это на ковре, а за пределами ковра мы, естественно, дружим.

Совсем недавно на юношеском Олимпе блеснула звезда Артема Колосова.

Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе

Доводилось ли вам с ним общаться? Ожидали ли вы такого резкого взлета от него?

О молодом поколении дзюдоистов, психологическом давлении и дружбе вне ковра. Интервью с бронзовым призёром по дзюдо Дарьей Скрыпник

Дарья Скрыпник:
От дзюдо можно чего угодно ожидать, чем и прекрасен этот вид спорта. Мы не знаем, чего ожидать: кто-то сильный проигрывает, кто-то неожиданно выигрывает. Колосова я видела на сборах, на соревнованиях. Он сильный спортсмен, молодой, перспективный. Естественно, когда мы его отправляли на Юношеские Олимпийские игры, пожелали удачи. Мы надеялись, что он принесет медаль. Потому что у нас и до этого были медали – у Дмитрия Минькова. И мы думали, что в этом году у нас тоже будет какая-то медаль. Да, мы надеялись.

Вот этот переход от подающего надежды во взрослого профессионала – как он у вас складывался? И как этот барьер перепрыгнуть? Потому что, согласитесь, много есть ребят, которые подают надежды, но в итоге не становятся теми, кто во взрослых соревнованиях приносит медали.

Дарья Скрыпник:
Да, я была бронзовой призеркой Европы до 21 года, до 23 лет. И, естественно, на первых взрослых соревнованиях я думала: «Ну а что тут такого тяжелого?». Я думала, раз я призер Европы, а мои соперники тоже только входят во взрослую жизнь, значит, я их выиграю. Нет, психология совсем другая: на взрослой арене тяжелее.

Это давление?

О молодом поколении дзюдоистов, психологическом давлении и дружбе вне ковра. Интервью с бронзовым призёром по дзюдо Дарьей Скрыпник

Дарья Скрыпник:
Да, это давление – психологическое, в основном. Но у меня есть знакомая девочка-дзюдоистка, украинка Дарья Белодед, ей 17 лет, и она выиграла Европу и мир и по взрослым, и в своем возрасте. Я даже не знаю, это такая психологическая устойчивость! Это кумир просто для меня.

Последнюю тему по молодежи поднимем. В начале сезона на чемпионате страны вас в вашем весе победила Ульяна Миненкова. То есть молодежь уже наступает на пятки?

Дарья Скрыпник:
Наступает. А нам взрослым, титулованным, не знаю, правильно ли так сказать, очень сложно. Допустим, я проиграла Ульяне – она соперница очень достойная, но мне было тяжело проигрывать, потому что я опытнее, и я думала: «Как я так могла проиграть?». А с другой стороны, молодежь-то растет, не стоит на месте, и это хорошо, это здорово. Значит, у нас дзюдо продвигается вперед.

О молодом поколении дзюдоистов, психологическом давлении и дружбе вне ковра. Интервью с бронзовым призёром по дзюдо Дарьей Скрыпник

Недавно проходил Кубок Беларуси, в котором вы выиграли. Какой вообще старт в сезоне был самым важным для вас?

Дарья Скрыпник:
Кубок страны я выиграла в весовой категории 57 килограммов, до этого у меня была категория 52 килограмма. Я решила попробовать себя в другой категории.

Вообще, сейчас все соревнования главные, потому что у нас уже начался олимпийский цикл, и у нас набираются очки на каждых соревнованиях.

В этом году прошел Кубок Европы. Это соревнование считалось тестовым ко II Европейским играм. Для вас, как для спортсмена, какой момент в организации очень важен?

Дарья Скрыпник:
Я побывала на I Европейских играх в Баку, мне очень понравилось. Важен уют для спортсменов, они должны почувствовать себя как дома.

Когда вы были в Баку, наверняка обратили внимание, что не все виды спорта вызывали большой ажиотаж у зрителей и залы иногда были полупустыми. Как думаете, будет ли такая ситуация в Минске? Как ее избежать?

О молодом поколении дзюдоистов, психологическом давлении и дружбе вне ковра. Интервью с бронзовым призёром по дзюдо Дарьей Скрыпник

Дарья Скрыпник:
Я думаю, не будет. У нас страна спортивная. И, я думаю, многие родители приведут своих детей, чтобы они посмотрели, какие могут быть титулованные спортсмены, чтобы им показать какой-то пример. Я думаю, что у нас все будут заполнены трибуны. Я надеюсь на это.

Давайте немного пофилософствуем, потому что дзюдо – это восточный вид единоборств и в том числе философия. Для вас чувствуется этот момент философский или это в первую очередь профессиональный спорт?

Дарья Скрыпник:
Для меня в первую очередь это профессиональный спорт. Но да, в нем есть восточная философия. Он зародился в Японии, мы были там на сборах. Что интересно, у них даже детям в школе преподают дзюдо вместо физкультуры. Они все там тренируются. У них там совсем другое понимание. У них, можно сказать, каждый второй – дзюдоист.

О молодом поколении дзюдоистов, психологическом давлении и дружбе вне ковра. Интервью с бронзовым призёром по дзюдо Дарьей Скрыпник

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Международный день дзюдо отмечают в Беларуси 28 октября, и совершенно не случаен гость программы «Неделя спорта». В студии – Дарья Скрыпник, наша...
 
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