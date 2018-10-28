|
О молодом поколении дзюдоистов, психологическом давлении и дружбе вне ковра. Интервью с бронзовым призёром по дзюдо Дарьей Скрыпник
Новости Беларуси. Международный день дзюдо отмечают в Беларуси 28 октября, и совершенно не случаен гость программы «Неделя спорта». В студии – Дарья Скрыпник, наша прекрасная дзюдоистка, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Дарья, сразу такой вопрос: цвет пояса в профессиональном дзюдо имеет значение?
Дарья Скрыпник, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо:
Отмечают ли дзюдоисты Международный день дзюдо?
Дарья Скрыпник:
Международная федерация каждый год дню дзюдо присваивает какое-то понятие. В этом году это понятие «дружба». Удается ли вам дружить со своими оппонентками?
Дарья Скрыпник:
Совсем недавно на юношеском Олимпе блеснула звезда Артема Колосова.
Доводилось ли вам с ним общаться? Ожидали ли вы такого резкого взлета от него?
Дарья Скрыпник:
Вот этот переход от подающего надежды во взрослого профессионала – как он у вас складывался? И как этот барьер перепрыгнуть? Потому что, согласитесь, много есть ребят, которые подают надежды, но в итоге не становятся теми, кто во взрослых соревнованиях приносит медали.
Дарья Скрыпник:
Это давление?
Дарья Скрыпник:
Последнюю тему по молодежи поднимем. В начале сезона на чемпионате страны вас в вашем весе победила Ульяна Миненкова. То есть молодежь уже наступает на пятки?
Дарья Скрыпник:
Недавно проходил Кубок Беларуси, в котором вы выиграли. Какой вообще старт в сезоне был самым важным для вас?
Дарья Скрыпник:
Вообще, сейчас все соревнования главные, потому что у нас уже начался олимпийский цикл, и у нас набираются очки на каждых соревнованиях.
В этом году прошел Кубок Европы. Это соревнование считалось тестовым ко II Европейским играм. Для вас, как для спортсмена, какой момент в организации очень важен?
Дарья Скрыпник:
Когда вы были в Баку, наверняка обратили внимание, что не все виды спорта вызывали большой ажиотаж у зрителей и залы иногда были полупустыми. Как думаете, будет ли такая ситуация в Минске? Как ее избежать?
Дарья Скрыпник:
Давайте немного пофилософствуем, потому что дзюдо – это восточный вид единоборств и в том числе философия. Для вас чувствуется этот момент философский или это в первую очередь профессиональный спорт?
Дарья Скрыпник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О молодом поколении дзюдоистов, психологическом давлении и дружбе вне ковра. Интервью с бронзовым призёром по дзюдо Дарьей Скрыпник
Новости Беларуси. Международный день дзюдо отмечают в Беларуси 28 октября, и совершенно не случаен гость программы «Неделя спорта». В студии – Дарья Скрыпник, наша...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)