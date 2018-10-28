|
«Лестер» подтвердил гибель 60-летнего владельца клуба при крушении вертолёта
Новости Великобритании. Английский футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил смерть своего президента Вишая Шривадданапрахби.
Как
«Мир потерял великого человека. Доброго и щедрого человека, его жизнь определялась любовью, которой он одаривал свою семью и тех, кого он возглавлял. Под его руководством «Лестер Сити» был семьёй», – говорится в сообщении.
По
По словам свидетелей, летательный аппарат рухнул почти сразу после взлёта. К нему побежали полицейские, но затем вертолёт полыхнул и загорелся, вынудив людей отойти. Чтобы ликвидировать пламя, потребовалось около 20 минут.
Предполагается, что вертолёт мог упасть на людей, но Сваффер сумел отвести его в сторону, благодаря чему удалось избежать больших жертв. По мнению экспертов, причиной крушения стал отказ рулевого винта.
Вишай Шривадданапрахби родился в столице Таиланда Бангкоке в семье иммигрантов из Китая. В 1989 году мужчина основал сеть магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free. В 2010 году Вишай купил ФК «Лестер Сити», а затем стал его президентом. В 2016 году клуб победил в чемпионате Англии.
Состояние Шривадданапрахби
Осенью 2018 года скончался Анатолий Капский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Английский футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил смерть своего президента Вишая Шривадданапрахби. Как сообщается на сайте клуба,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)