﻿ Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин

29.10.2018 11:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Модель Хайди Клум всегда задолго готовится к Хэллоуину. Ежегодно она детально прорабатывает каждый образ и за последние 18 лет еще не разу не была банальной. Чего стоят только образы бабушки, обезьяны, мышечного скелета, трансформера, вороны, гигантской бабочки, зверя. На грим к костюму уходит по несколько часов.

Свои наряды модель хранит в секрете и пока неизвестно, кем она будет в этом году. Однако Клум начала подогревать интерес поклонников задолго до праздника – она выкладывает в соцсети фото предыдущих лет и ведет обратный отсчет до Хэллоуина.

Хайди Клум:
Моя первая вечеринка на этот праздник была в 2000 году, я думала, что кто-то должен делать очень классные образы на Хэллоуин... Так что это сделала я.

Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин
Это Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

45-летняя модель даже запустила свой хэштег  «Heidi Halloween» (Хэллоуин с Хайди).

Хэллоуин: от ужаса на лице до счастья в булке. Любопытные факты о древнем празднике (читать далее).

Хайди Клум отмечает, что Хэллоуин всегда был одним из ее любимых праздников, а СМИ и поклонники называют ее «королевой» этого торжества.

Накануне Хэллоуина мы собрали 19 самых ярких образов Хайди Клум.                                           

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модель Хайди Клум всегда задолго готовится к Хэллоуину. Ежегодно она детально прорабатывает каждый образ и за последние 18 лет еще не разу не была банальной. Чего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: на борту было 188 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика