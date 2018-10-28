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Королева праздника. 19 сумасшедших образов Хайди Клум на Хэллоуин
Модель Хайди Клум всегда задолго готовится к Хэллоуину. Ежегодно она детально прорабатывает каждый образ и за последние 18 лет еще не разу не была банальной. Чего стоят только образы бабушки, обезьяны, мышечного скелета, трансформера, вороны, гигантской бабочки, зверя. На грим к костюму уходит по несколько часов.
Свои наряды модель хранит в секрете и пока неизвестно, кем она будет в этом году. Однако Клум начала подогревать интерес поклонников задолго до праздника – она выкладывает в соцсети фото предыдущих лет и ведет обратный отсчет до Хэллоуина.
Хайди Клум:
45-летняя модель даже запустила свой хэштег «Heidi Halloween» (Хэллоуин с Хайди).
Хайди Клум отмечает, что Хэллоуин всегда был одним из ее любимых праздников, а СМИ и поклонники называют ее «королевой» этого торжества.
Накануне Хэллоуина мы собрали 19 самых ярких образов Хайди Клум.
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Модель Хайди Клум всегда задолго готовится к Хэллоуину. Ежегодно она детально прорабатывает каждый образ и за последние 18 лет еще не разу не была банальной. Чего...
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