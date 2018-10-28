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В Италии из-за ремонтных работ сошёл оползень: погибли 4 человека
Новости Италии. В итальянском регионе Калабрия в результате схода оползня погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обвал почвы произошел из-за ремонтных работ. Группа специалистов оказалась заблокирована. Спасти рабочих не удалось. Также сообщается, что одной из жертв стал местный предприниматель.
На месте работают правоохранители, проводится расследование.
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Новости Италии. В итальянском регионе Калабрия в результате схода оползня погибли четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обвал почвы...
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