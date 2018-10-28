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Новым президентом Бразилии стал Жаир Болсонару
Новости Бразилии. Ультраправый депутат парламента одержал победу во втором туре голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому времени высший избирательный суд южноамериканской республики обработал более 99 % бюллетеней. По официальным данным Болсонару заручился поддержкой более половины граждан, принявших участие в голосовании.
Инаугурация нового главы государства запланирована на 1 января 2019 года, его мандат рассчитан на четыре года.
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Новости Бразилии. Ультраправый депутат парламента одержал победу во втором туре голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому времени высший...
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