Удастся ли ХК «Динамо-Минск» прервать полосу неудач? Анализируем, что мешает белорусскому хоккею стать результативным

Новости Беларуси. Камень преткновения в белорусском спорте традиционно детско-юношеский хоккей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Попробуем сосредоточиться на другом: можно ли примирить интересы «Динамо» и Федерации?





Корреспондент СТВ Наталья Федорцова попробовала отыскать секрет гармонии в белорусском хоккее и, восстановив события недели, поразмышляла просто о сложном.





Наталья Федорцова, СТВ:

Аксиома любого вида спорта – он существует ради болельщиков. Разумеется, каждый болельщик ждет от своей команды результатов. Однако результативного белорусского хоккея фанаты не видят уже давно ни в в «Динамо», ни в сборной.

Задача каждой из команд – выход в плей-офф чемпионата мира и КХЛ. Чтобы достичь этого, «Динамо» нужны сильные легионеры, за мастеровитой игрой которых, к слову, и приходят болельщики на арену, и тренерский штаб, который жаждет мгновенных результатов. В свою очередь, национальной сборной нужны свои воспитанники, а также тренерский штаб, который может воспитать молодых хоккеистов.













Как видим, цель у команд одна, а вот задачи и способы их достижения разные. Возможно ли сделать так, чтобы сборная и «Динамо» делали одно и то же?

Председатель Федерации хоккея Геннадий Савилов считает, что возможно, даже несмотря на то, что чем больше зришь в корень проблемы, тем больше различий между сборной и «зубрами» всплывает. По версии Геннадия Геннадьевича, общая управленческая структура «Динамо» и Федерации – это то, что может спасти белорусский хоккей.









Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Это рабочий план, который будет нацелен на то, чтобы в хоккее было единство управления. Нацелен на то, чтобы вся общественность, руководство страны, зрители, все – причастные и непричастные – понимали, у кого можно спросить за результаты национальной команды, за результаты детского хоккея, за результаты «Динамо».









И если смотреть на результат сборной еще рано, ведь после провала национальной команды на мире, кроме изменений в тренерском штабе ничего не произошло, то к результатам минского «Динамо» вопросов очень много. «Зубры» в этом сезоне вершат историю. На этой неделе подопечные Горди Дуайера, проиграв «Авангарду», установили антирекорд – 10 поражений подряд.

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А несколькими днями ранее генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец покинул свой пост.









Но то ли это изменение, которого так просили болельщики «зубров»? В любом случае, смена генерального директора – событие не менее важное, чем отставка главного тренера. Ведь ключевую роль в формировании состава, определению политики клуба играет именно генеральный директор. За историю минского «Динамо» их было немало, и к действиям каждого из них у болельщиков было много вопросов. Удастся ли избежать их новому генеральному директору «зубров» Дмитрию Баскову?

Не могут договориться между собой и хоккейные авторитеты страны. Геннадий Савилов и Михаил Захаров затеяли заочный спор. Дело дошло до того, что минская «Юность» заговорила о желании подать в суд на Федерацию.













А причина тому – заявление Геннадия Геннадьевича о том, что в Беларуси невозможно создать сильный чемпионат. Уже переходя на личности, школа «красно-синих» в последнее десятилетие не выпускает в хоккейный мир толковых игроков. Да и не только она.





Геннадий Савилов:

В детском хоккее (и в любом детском спорте) на первый план до 13 лет, что касается хоккея, наверное, нужно делать акценты немного на другие вещи, чем на те, на которые мы делаем сейчас.

Эта неделя выдалась богатой на события. Кто прав, Савилов или Захаров, и удастся ли Геннадию Геннадьевичу вывести сборную и «Динамо» из кризиса – покажет время.







