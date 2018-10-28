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100 лет в лицах. Фото на память
29.10.2018 — Разное | Вороновская газета
Во времена СССР лучших комсомольцев поощряли фотоснимком у святыни советского народа — знамени Победы. В их числе были и активисты Вороновщины.
На снимке: в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. за самоотверженный труд, высокое качество работы, отличную учебу, активное научно-техническое творчество этой высокой награды были удостоены Люция Бернардовна Жилинская (в первом ряду третья справа) и Станислав Станиславович Руселевич (во втором ряду четвертый справа).
Фото из архива Люции ЖИЛИНСКОЙ.
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Во времена СССР лучших комсомольцев поощряли фотоснимком у святыни советского народа — знамени Победы. В их числе были и активисты Вороновщины. На снимке: в честь...
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