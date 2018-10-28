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В Лиде и Новополоцке создадут центры временного размещения нелегальных мигрантов (+видео)

29.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Лиде и Новополоцке создадут центры временного размещения нелегальных мигрантов (+видео)

Одна из угроз национальной безопасности – нелегальная миграция. Около 700 нелегалов из 62 стран задержали в этом году на белорусской границе. 
Контролировать поток переселенцев поможет стратегия, которую наша страна разрабатывает вместе с Международной организацией по миграции. Согласно проекту, в следующем году в Беларуси построят два центра для временного размещения мигрантов. Деньги – семь миллионов евро – выделил Евросоюз. 
 
Зейнал Гаджиев, глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси: 
– Миграция – это феномен международный, глобальный, но решаются вопросы на национальном уровне, локальном. Какая бы ни была ситуация вокруг них, какой бы ни был статус мигрантов, мы должны обеспечить защиту их прав. Среди них есть особые группы – женщины, дети. 
 
Изменения коснутся и миграционного законодательства. Поток нелегалов через Беларусь растет. Центры, которые, по предварительным данным, разместят в Лиде и Новополоцке, рассчитаны примерно на 200 человек. Сейчас специалисты изучают международный опыт в этом вопросе.
 
 
ont.by
 
 
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Одна из угроз национальной безопасности – нелегальная миграция. Около 700 нелегалов из 62 стран задержали в этом году на белорусской границе.  Контролировать поток...
 
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