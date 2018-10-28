Команда Костюковичского РОЧС заняла первое место в районе по настольному теннису

27 октября в спортивном зале учреждения Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» состоялось первенство района по настольному теннису. Данное спортивное мероприятие собрало большое количество людей разных возрастов и профессий, в очередной раз доказав, что настольный теннис общедоступный вид спорта и любим в нашем районе. Участниками турнира стали 6 трудовых коллективов района, все показали себя с сильной стороны, провели время с пользой и получили море положительных эмоций. Радостно, что участие в турнире приняли представители разных поколений (возраст участников от 15 до 65 лет), где всегда есть возможность чему-то поучиться друг у друга.

По результатам турнира первое общекомандное место заняла команда Костюковичского РОЧС. Второго места удостоена команда БЦК. Третье место у отдела по образованию спорту и туризму Костюковичского райисполкома.

В личном зачете среди девушек лучшими стали:

– Шестопалова Рита (отдел по образованию спорту и туризму), 2 место – Куцаева Оксана (ГЛХУ Костюковичский лесхоз). 3 место – Дюндина Анастасия (РОЧС).

В личном зачете среди мужчин развернулось, можно сказать, упорное сражение, где все таки лучшими стали:

1 место – Горький Александр (отдел по образованию спорту и туризму), 2 место – Архипцов Александр (РОЧС) и 3 место – Габрусев Владимир (РОЧС).

Турнир получился интересным и запомнится надолго остротой борьбой и накалом спортивных страстей.



