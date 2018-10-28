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Все находившиеся на борту упавшего в Индонезии самолета погибли

29.10.2018 12:28 — Разное | Ежедневник  
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Все находившиеся на борту упавшего в Индонезии самолета погибли

Выживших в крушении самолета индонезийской компании Lion Air в море возле Джакарты нет. Об этом заявил представитель национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время уже обнаружено тело одного из находившихся на борту разбившегося Boeing 737 Max 8, передает РИА Новости.

Как рассказал исполнительный директор авиакомпании, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили в соответствии с регламентом, передает Reuters. По его словам, всего у Lion Air 11 таких же самолетов, и ни на одном подобных неполадок не было. Остальные Boeing 737 Max 8 пока не планируют снимать с рейсов.

Ранее сообщалось, что экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета. Сообщалось, что потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов.

В настоящее время на месте крушения работают спасатели. Они, в частности, пытаются найти черные ящики лайнера.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. По разным данным, на борту лайнера находились 185 или 189 человек
 
 
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Выживших в крушении самолета индонезийской компании Lion Air в море возле Джакарты нет. Об этом заявил представитель национального агентства по преодолению...
 
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