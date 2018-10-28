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В Вилейском районе за выходные в ДТП погибли два велосипедиста
Сразу два ДТП с участием велосипедистов произошло 28 октября в Вилейском районе, сообщает
Первая авария произошла в воскресенье, 28 октября, около 14.30 на 91 км дороги Минск-Калачи-Мядель, рядом с деревней Костеневичи.
59-летний минчанин на Daewoo Lanos, ехал со стороны Мяделя в направлении Минска и сбил двигавшуюся попутно 79-летнюю велосипедистку, жительницу Мядельского района. Пенсионерка ехала перед движущимся автомобилем, а потом приняла левее и выехала на встречку, где во время ее объезда автомобилем и произошло столкновение.
Женщина от полученных травм скончалась в реанимации. Водитель был трезв и пристегнут.
Еще одно ДТП произошла около 19.15 часов на 5 км трассы Людвиново-Стешицы, возле деревни Кумельщина. 36-летняя жительница Вилейского района на Opel Astra при разъезде со встречным автобусом, наехала на лежащего в полосе вместе с велосипедом 28-летнего жителя Вилейского района.
Пешеход скончался на месте ДТП. Световозвращающими элементами он и его велосипед обозначены не были.
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Авария произошла в воскресенье, 28 октября, около 14.30 на 91 км дороги Минск-Калачи-Мядель, рядом с д.Костеневичи.
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