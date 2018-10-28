|
Праздник в храме
29.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Вчера прихожане академического храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» отметили престольный праздник. Божественную Литургию архиерейским чином отслужил Архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера прихожане академического храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» отметили престольный праздник. Божественную Литургию архиерейским чином...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)