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Представители Кировской милиции — в числе лучших в областном смотре-конкурсе художественной самодеятельности

29.10.2018 — Разное | Кировец  
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Представители Кировской милиции — в числе лучших в областном смотре-конкурсе художественной самодеятельности

В управлении внутренних дел Могилевского облисполкома состоялся смотр-конкурс художественной самодеятельности органов и подразделений внутренних дел области, посвященный 100-летию Могилевской милиции.

Как отметил заместитель начальника Кировского РОВД Вячеслав Каранкевич, в этом году условия конкурса были изменены: артисты выступали на сцене без зональных этапов, поэтому борьба за первенство была еще более серьезной. 

Разнообразие жанров впечатлило опытную судейскую бригаду. Творческие и вокальные способности, актёрское мастерство выступающих оценивало компетентное жюри. Конкурсанты продемонстрировали прекрасные вокальные данные, хореографическое искусство, мастерство владения музыкальными инструментами. Смотр-конкурс длился несколько часов, которые были наполнены яркими номерами и запоминающимися выступлениями.

После слов благодарности в адрес участников, судьи приступили к церемонии награждения. В числе лидеров оказались и представители Кировской милиции. В номинации «Вокальный коллектив» дипломом III степени отмечен ветеран РОВД Игорь Рудько и хор райотдела, в номинации «Сольное исполнение» третье место завоевала  Анастасия Болденко — супруга сотрудника РОВД, в номинации «Автор-исполнитель» победителем заслуженно стал старший оперуполномоченный группы розыскной работы отделения уголовного розыска криминальной милиции РОВД Максим Ришкевич.

 

 
 
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В управлении внутренних дел Могилевского облисполкома состоялся смотр-конкурс художественной самодеятельности органов и подразделений внутренних дел...
 
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