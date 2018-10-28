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ЖКХ: теперь и жлобинчане могут оставить запрос на портале «Мой горад» 115.бел

29.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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ЖКХ: теперь и жлобинчане могут оставить запрос на портале «Мой горад» 115.бел

Решать жилищно-коммунальные проблемы теперь станет проще. Нужно только оставить запрос на портале «Мой горад» 115.бел. Портал уже работает в 18 городах республики, в том числе и в Жлобине. Здесь создан контактцентр, который подключён к единой диспетчерской службе.

Главная задача портала — упростить взаимодействие служб жилищнокоммунального хозяйства с горожанами. После модерации запросы направляются в подразделения райисполкома или городским службам для выполнения.

Портал не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Обратная связь реализуется через предоставление возможности просмотра статуса обработки опубликованного запроса, а также анализа результатов выполненной работы по запросу в формате изображений «было» и «стало». Гражданин имеет возможность влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной по его запросу работы.

– Отмечу, что для работников закуплено 40 смартфонов, где установлена специальная программа «Мобильный мастер». Заявка, поступившая на короткий номер 115, сразу направляется непосредственному исполнителю. Контроль за её выполнением осуществляют операторы-диспетчеры. Сегодня они работают по 2 человека в 4 смены. И только за прошедшую неделю принято порядка 1300 заявок. Зарегистрировавшись на портале, каждый гражданин имеет возможность оценивать качество выполненной по его запросу работы. Специализированное мобильное приложение «Мой горад» 115.бел позволяет жителям легко и быстро отправлять запросы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства. Здесь же, на портале, можно узнать и о плановых отключениях, – сообщил начальник аварийнодиспетчерской службы КДЖЭУП «Жилкомсервис два» Денис Захарич.

Анна ШМИГИРЁВА.

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Решать жилищно-коммунальные проблемы теперь станет проще. Нужно только оставить запрос на портале «Мой горад» 115.бел. Портал уже работает в 18 городах...
 
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