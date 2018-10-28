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ДТП на улице Ленина: водитель Додж не уступил при выезде со второстепенной дороги
29.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Вечером в воскресенье на улице Ленина за 21-м универсамом водитель автомобиля Додж с признаками опьянения при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности движения.
Так произошло боковое ДТП: автомобиль Ауди, который двигался по главной улице не меняя направления, въехал в левую сторону Доджа. Пострадавшие с незначительными травмами были доставлены в больницу для медицинского осмотра.
Алкотест показал у водителя Додж состояние алкогольного опьянения. Он прошёл медицинское освидетельствование, результаты которого к моменту публикации не готовы, сообщили в местном отделе ГАИ.
Напомним, в ночь на воскресенье в Слуцке
ГАИ регулярно обращается к участникам дорожного движения: если вы стали свидетелем, что кто-то управляет транспортным средством в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.
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Автомобиль Ауди, который ехал по главной улице не меняя направления, въехал в левую сторону Доджа. Пострадавшие с незначительными травмами были доставлены в...
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