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ДТП на улице Ленина: водитель Додж не уступил при выезде со второстепенной дороги

29.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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ДТП на улице Ленина: водитель Додж не уступил при выезде со второстепенной дороги

Вечером в воскресенье на улице Ленина за 21-м универсамом водитель автомобиля Додж с признаками опьянения при выезде со второстепенной дороги не убедился в безопасности движения. 

Так произошло боковое ДТП: автомобиль Ауди, который двигался по главной улице не меняя направления, въехал в левую сторону Доджа. Пострадавшие с незначительными травмами были доставлены в больницу для медицинского осмотра. 

Алкотест показал у водителя Додж состояние алкогольного опьянения. Он прошёл медицинское освидетельствование, результаты которого к моменту публикации не готовы, сообщили в местном отделе ГАИ. 

Напомним, в ночь на воскресенье в Слуцке произошла погоня за нетрезвым водителем BMW, который, нарушая Правила и скоростной режим, привлёк к себе внимание автомобилистов. 

ГАИ регулярно обращается к участникам дорожного движения: если вы стали свидетелем, что кто-то управляет транспортным средством в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Автомобиль Ауди, который ехал по главной улице не меняя направления, въехал в левую сторону Доджа. Пострадавшие с незначительными травмами были доставлены в...
 
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