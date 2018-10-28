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В ноябре пройдёт первый этап репетиционного тестирования абитуриентов

29.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В ноябре пройдёт первый этап репетиционного тестирования абитуриентов

Первый этап репетиционного тестирования абитуриентов пройдёт в конце ноября. 

Репетиционное тестирование для выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы, в 2018/2019 учебном году будет осуществляться по предметам: белорусский язык, русский язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история новейшего времени, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), обществоведение. Об этом сообщается на сайте управления образования Слуцкого райисполкома.

График проведения I этапа репетиционного тестирования:

  • 19 ноября 2018 года – математика, обществоведение;
  • 20 ноября 2018 года – физика, химия, география;
  • 21 ноября 2018 года – биология, иностранные языки;
  • 22 ноября 2018 года – русский язык, белорусский язык;
  • 23 ноября 2018 года – история Беларуси, всемирная история.

Пункт проведения репетиционного тестирования выпускников учреждений общего среднего образования ГУО «Средняя школа № 10 имени С.Ф.Рубанова г. Слуцка». Регистрация на репетиционное тестирование в 14:00. Начало тестирования в 14:30.

Выпускники прошлых лет могут зарегистрироваться до 12 ноября 2018 года в управлении по образованию, спорту и туризму Слуцкого райисполкома (каб. 507) или по телефонам 5-37-76, 5-69-61.

Стоимость репетиционного тестирования по одному учебному предмету составляет 7,00 (семь) белорусских рублей.

Оплату за участие в тестировании можно произвести в расчетно-кассовых центрах, банкоматах, платежных и платежно-справочных терминалах банков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Республиканского института контроля знаний только посредством системы «Расчет» (ЕРИП) Национального банка Республики Беларусь.

 
 
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Пункт проведения репетиционного тестирования выпускников учреждений общего среднего образования ГУО «Средняя школа № 10 имени С.Ф.Рубанова г. Слуцка». 
 
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